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Кремль намерен внимательно изучить материалы, опубликованные WikiLeaks, но для него и так не секрет, что США активно прослушивают российских официальных лиц, передает ТАСС.
«Вместе со всем мировым сообществом мы, естественно, обратили внимание на опубликованные данные, конечно, они заслуживают внимания, в них нужно повнимательнее вчитываться», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он напомнил, что «в Вашингтоне, собственно, и не скрывают, что они активно прослушивают российских официальных лиц — и нашего посла (в США Сергея) Кисляка и так далее». «Там этого никто и не скрывает, поэтому здесь можно WikiLeaks и не раскрывать (информацию) — можно догадаться», — ответил Песков на вопрос о том, известно ли в Москве о том, что в ЦРУ есть пять серверов для прослушивания разговоров российского лидера, о чем написал WikiLeaks.
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