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Суд банкротит самого богатого депутата Госдумы

Арбитраж Архангельской области ввел процедуру реструктуризации долгов единоросса Андрея Палкина. В 2015 году Палкин заработал 1,5 млрд руб., что позволило ему занять первую строчку в списке самых богатых депутатов

Арбитражный суд Архангельской области начал процедуру реструктуризации долгов Андрея Палкина, занявшего первое место в рейтинге депутатов Госдумы седьмого созыва по уровню доходов за 2015 год. Об этом сообщили РАПСИ в суде.

Финансовым управляющим утвержден управляющий арбитража Александр Максименко. К следующему заседанию суда, которое состоится 19 сентября, он вместе с Палкиным должен подготовить план погашения задолженности, передает РБК.

Производство по делу о банкротстве Палкина было возбуждено 8 февраля. Заявление о признании его банкротом Палкин подал в арбитраж 1 февраля. Суд не принял обращение депутата сразу, сославшись на нарушения законодательства при его подаче, — в частности, должник не направил копии своего заявления конкурсным кредиторам и в уполномоченные органы. На устранение нарушений Палкину был дан месяц.

По данным ФНС, задолженность Палкина на 10 февраля составляла около 148 млн руб. Половина этой суммы (76,8 млн руб.) — долги перед федеральным бюджетом, еще 46,9 млн руб. депутат должен вернуть в бюджет Архангельской области и 24,3 млн руб. в бюджет города Котлас.

​В разговоре с корреспондентом РБК депутат признавался, что пожалел об избрании в Госдуму, так как был вынужден избавиться от всех предпринимательских активов. Он объяснял, что, после того как стал депутатом, должен был в течение месяца продать квартиры и технику, которые были частью его бизнеса. Часть имущества он продал с рассрочкой платежа на 15 лет, при этом необходимость уплатить налог с продажи наступила уже сейчас. Палкин обещал погасить все долги по налогам, но для этого ему нужно было дополнительное время.

В октябре 2016 года РБК проанализировал декларации думских депутатов и выяснил, что доход Палкина за 2015 год составил почти 1,5 млрд руб., это больше дохода любого другого депутата Госдумы VII созыва. Палкин владеет 56 квартирами в Архангельской области и тремя в Московской области, ему также принадлежат более 200 транспортных средств.

При этом как областной депутат Палкин задекларировал доход за 2015 год в размере 483 млн руб. По словам самого депутата, 1,5 млрд руб. — это «общий валовый оборот возглавляемого им холдинга», а 483 млн — это его личный доход. В «Трансперенси Интернешнл — Россия» тогда отмечали, что ни о каком «обороте холдинга» в декларации речи идти не может.

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Суд банкротит самого богатого депутата Госдумы

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 марта 2017 г. [17:00]

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