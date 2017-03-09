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Готовятся к ЕГЭ выпускники и власть Бердска

Вопросы подготовки к проведению в Новосибирской области государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов в 2017 году были рассмотрены на заседании рабочей группы по подготовке к ЕГЭ, сообщили в региональном правительстве. Заседание в режиме видеоконференции с главами муниципальных образований провёл 9 марта министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Как сообщил Сергей Нелюбов, в 2016/2017 учебном году ГИА-11 пройдет в три периода. Досрочный период будет проходить с 23 марта по 14 апреля 2017 года, в нем примут участие выпускники прошлых лет и выпускники текущего года, не имеющие возможности сдать экзамены в основной период. Для проведения экзаменов в досрочный период в Новосибирске организованы четыре пункта проведения экзамена. На данный момент для участия в ЕГЭ в досрочный период зарегистрировано 915 участников.

Для участия в основном этапе проведения ЕГЭ (19 мая – 1 июля 2017 года) зарегистрировано 13 816 участников. Подготовка к основному этапу проходит в штатном режиме, отметил министр. Среди предметов по выбору по предварительным данным лидируют обществознание, история, физика, биология. Третий период сдачи ЕГЭ будет проходить с 5 по 22 сентября.

Принять участие в сентябрьские сроки смогут только обучающиеся, не сдавшие экзамен или получившие неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов на ЕГЭ в дополнительные сроки.

На данный момент вступили в силу изменения порядки проведения ГИА-9 и ГИА-11. Одно из главных изменений касается увеличения полномочий руководителя образовательной организации в плане подготовки и контроля работников направляемых им в ППЭ в качестве руководителей ППЭ, организаторов в аудитории и вне аудитории, технических специалистов и т.д.

«Вопросы подготовки к проведению в регионе государственной итоговой аттестации находятся на контроле губернатора. Главная задача – организовать проведение экзаменов в 2017 году в установленные сроки, без серьезных нарушений, строго соблюдая требования нормативных актов, касающихся организации и проведения ГИА. Главы районов, руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов, руководители образовательных организаций должны обеспечить контроль за организацией и проведением экзаменов на муниципальном уровне», — отметил Сергей Нелюбов.

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Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 марта 2017 г. [16:40]

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