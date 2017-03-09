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Уголовное дело возбуждено в отношении главы Забайкальского Пенсионного фонда, подозреваемой в злоупотреблении полномочиями, сообщили сегодня, 9 марта, в региональном СКР.
Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело в отношении управляющей отделением ПФР по Забайкальскому краю Галины Михайленко. Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).
По версии следствия, подозреваемая злоупотребляла должностными полномочиями, заставляя некоторых подчиненных возвращать выплаченные премии. В течение 2011-2015 годов по приказу Михайленко 30 работникам Пенсионного фонда начислялись премии, которые фактически не выплачивались, а изымались руководством фонда и использовались для проведения праздничных и иных мероприятий, а также на другие финансово-хозяйственные нужды учреждения.
— Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. Сегодня следователи совместно с сотрудниками УФСБ провели обыски в отделении ПФР по Забайкальскому краю, — рассказали в краевом СКР.
Галина Михайленко родилась 6 июля 1961 года в Чите. В отделении ПФР по Забайкальскому краю она работает с мая 1997 года, с 2011 года является управляющей.
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