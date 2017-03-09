Информационная служба Общественного Телевидения России (ОТР) провела самостоятельное исследование https://otr-online.ru/realnie-tsifri/40842.html уровня материального обеспечения воспитателей детских садов на основании данных, предоставленных зрителями со всей страны.

Воспитателей детсадов по всей России попросили прислать данные о своих доходах. Росстат говорит, что средняя зарплата воспитателей – 29 тыс. рублей, но получилось, что в реальных цифрах средняя зарплата – 13 тыс. В итоге, реальная зарплата воспитателей дошкольных учреждений вдвое ниже той, которая фигурирует в официальных данных.

Самая высокая зарплата у воспитателей в Москве, Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах. Там воспитатели могут получать, действительно, до 40 тысяч рублей. Но средняя зарплата даже в этих регионах будет меньше – около 25-30 тысяч.

От 15 до 20 тысяч получают воспитатели Московской и Ленинградской областей, Тюмени, Екатеринбурга, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Архангельска, Иркутска, Кемерово, Мурманска и Новосибирска.

А в половине регионов страны зарплата не превышает 10 тысяч рублей – это весь Северный Кавказ, Крым, Калмыкия, Марий Эл, Чувашия, Алтай, Киров и почти вся центральная Россия. В остальных регионах работники детсадов получают до 15 тысяч рублей в месяц на руки.

— Вчера я по дороге на дачу закупала продукты в одном из супермаркетов Подмосковья, там висит объявление: требуются кассиры 5/2, зарплата 28-30 тысяч. Больше, чем зарплата воспитателей с высшим образованием, первой категории? Решаю проверить присланные цифры, открываю вакансии на сайте Роструда. Орел – 7500-12000. Детсад на ул. Зеленина ищет воспитателя. Алтайский край – около пятидесяти объявлений, зарплата вокруг 7500-10 000. Требований никаких. Искитим Новосибирской области – 12 000-15 000. То есть, сайт Роструда подтверждает реальность наших цифр и нереальность цифр Росстата, — написала телезрительница.

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