Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Статистика лжет: воспитатели детсадов получают вдвое меньше

Информационная служба Общественного Телевидения России (ОТР) провела самостоятельное исследование https://otr-online.ru/realnie-tsifri/40842.html уровня материального обеспечения воспитателей детских садов на основании данных, предоставленных зрителями со всей страны.

Воспитателей детсадов по всей России попросили прислать данные о своих доходах. Росстат говорит, что средняя зарплата воспитателей – 29 тыс. рублей, но получилось, что в реальных цифрах средняя зарплата – 13 тыс. В итоге, реальная зарплата воспитателей дошкольных учреждений вдвое ниже той, которая фигурирует в официальных данных.

Самая высокая зарплата у воспитателей в Москве, Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах. Там воспитатели могут получать, действительно, до 40 тысяч рублей. Но средняя зарплата даже в этих регионах будет меньше – около 25-30 тысяч.

От 15 до 20 тысяч получают воспитатели Московской и Ленинградской областей, Тюмени, Екатеринбурга, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Архангельска, Иркутска, Кемерово, Мурманска и Новосибирска.

А в половине регионов страны зарплата не превышает 10 тысяч рублей – это весь Северный Кавказ, Крым, Калмыкия, Марий Эл, Чувашия, Алтай, Киров и почти вся центральная Россия. В остальных регионах работники детсадов получают до 15 тысяч рублей в месяц на руки.

— Вчера я по дороге на дачу закупала продукты в одном из супермаркетов Подмосковья, там висит объявление: требуются кассиры 5/2, зарплата 28-30 тысяч. Больше, чем зарплата воспитателей с высшим образованием, первой категории? Решаю проверить присланные цифры, открываю вакансии на сайте Роструда. Орел – 7500-12000. Детсад на ул. Зеленина ищет воспитателя. Алтайский край – около пятидесяти объявлений, зарплата вокруг 7500-10 000. Требований никаких. Искитим Новосибирской области – 12 000-15 000. То есть, сайт Роструда подтверждает реальность наших цифр и нереальность цифр Росстата, — написала телезрительница.

Новости smi2.ru

  • 23 109 рублей получают воспитатели в детских садах Бердска (32)
  • Уволили из-за неумения работать на компьютере воспитателя в Бердске (47)
  • Уволил после скандалов начальника управления образования мэр Новосибирска (5)
  • Смягчили наказание воспитательнице по вине которой на горке задохнулась девочка (0)
  • Синтетику прятала воспитательница под ковриком в детсаду (3)
Статистика лжет: воспитатели детсадов получают вдвое меньше

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 марта 2017 г. [16:00]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[16:55] Бердская красавица-2018

[16:40] Готовятся к ЕГЭ выпускники и власть Бердска

[16:10] Праздники за счет подчиненных устраивала глава ПФ Забайкалья

Все новости

[16:55] Бердская красавица-2018

[16:40] Готовятся к ЕГЭ выпускники и власть Бердска

[16:10] Праздники за счет подчиненных устраивала глава ПФ Забайкалья


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 17%, облачность: 71%

09 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 54%

10 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -5 C°, ветер: 3.9 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 44%, облачность: 81%

11 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: