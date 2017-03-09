Систему начислений за теплоэнергию обсудили коммунальщики и общественники на встрече с главным госжилинспектором Новосибирской области Евгением Пономаревым 9 марта в Бердске.

Напомним, бердчане привыкли платить за потребленное тепло по факту. Почти 100% домов оснащены специальными счетчиками. Однако летом 2016 года губернатор Новосибирской области подписал постановление о том, что абсолютно все муниципалитеты должны перейти на систему оплаты «1/12». То есть, начисления за тепло делятся равномерно на год, и жителям приходится платить за отопление в том числе и летом.

Большинство горожан такое решение возмутило. Глава Бердска Евгений Шестернин, внимая гласу народа, даже писал письмо на имя губернатора с просьбой оставить в домах с приборами учета систему начисления 1/9.

Однако законодательно так четко и не определено, есть ли у жителей право выбора. Поэтому в городе сложилась уникальная ситуация: некоторые управляющие компании начисляют по 1/12, а некоторые — по 1/9. Притом последние рискуют получить огромные штрафы от ГЖИ, так как инспекция считает начисления по такой системе незаконными. Инициативные бердчане сейчас пытаются добиться, чтобы губернатор разрешил Бердску платить за тепло только в отопительный период. Но пока окончательного решения нет. Поэтому УК «втихушку» идут навстречу жителям и начисляют за тепло по 1/9. Более того, некоторые компании даже спекулируют на этом: склоняют жителей перейти к ним от «плохой» УК, которая работает по букве закона. Об этом поведала председатель Ассоциации совета многоквартирных домов Новосибирской области Татьяна Новая.

Разъяснил ситуацию с точки зрения закона Евгений Пономарев.

— Плох тот законодатель, которые позволяет свой закон двояко трактовать. Но еще хуже, когда мы с вами долго бились за правовое поле, а когда к нему пришли, то оказалось, что мы не хотим в нем жить. Я удивляюсь некоторым мэрам крупных городов Новосибирской области, которые говорят: надо требовать у губернатора, чтобы он разрешил платить по факту. Никогда на территории Новосибирской области не было нормы оплаты по факту, никогда! — подчеркнул Евгений Александрович. — Вернуться к оплате по факту нельзя законодательно. Позиция ГЖИ: как только федеральный законодатель позволит нашему губернатору установить норму оплаты по факту, я приеду лично и вам об этом расскажу. Сейчас у губернатора есть право установить отопительный период — либо 1/9, либо 1/12, либо 1/10. Но цифра, которую будут делить на 9 или на 12, берется с приборов учета.

По словам Пономарева, в правительстве РФ полагают, что оставление за собственниками права выбирать систему оплаты является вредной для ресурсоснабжающих организаций. Ведь летом даже на том же бердском Комбинате бытовых услуг возникает финансовый провал из-за отсутствия платежей за тепло (но здесь стоит отметить, что КБУ выступало за начисления по факту).

В ГЖИ тоже рекомендуют начислять по 1/12. При этом в Новосибирске предложили ввести строчку в платежный документ, который показывает фактически потребленную энергию и начисления. Таким образом потребители могут четко видеть, не переплачивают ли они за тепло. К примеру, за месяц человек потребил тепла на 2000 рублей, а ему начислили только 1200, так как вся сумма за тепло разбивается не на отопительный сезон, а на год. Но оба показателя отражены в платежке, и гражданин, так сказать, контролирует процесс. И, кстати, никто не запрещает собственнику оплачивать тепло «авансом», чтобы не платить остатки в летние месяцы. Эту же практику предложили применить и в Бердске.

Но если УК продолжат выставлять начисления только по факту, а не по 1/12, то ГЖИ грозит штрафами, так как это нарушение. Отметим, что штрафы составят от 125 до 250 тыс. рублей.

Директор ГК «Вымпел-Сервис» Николай Яковченко согласился с тем, что раз закон предписывает начислять по 1/12, то и надо следовать закону. Правда, пока система 1/12 неудобна и жильцам, и ресурсникам:

— Можно много входить в полемику, но мое сугубо личное мнение: начислять по 1/12, а потом переводить в факт — это двойная работа для управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Надо обращаться не к губернатору, а на федеральный уровень. А все остальное — это просто сотрясание воздуха. И Евгений Александрович (Пономарев) подтвердит: если будут жалобы в ГЖИ на тот или иной порядок начислений, который сложился в доме, то будут приняты соответствующие санкции.

Многие собравшиеся крайне возмутились позицией госжилинспекции и вступились за свои УК, не озвучивая их названия, чтобы не навлечь проверку. Несколько сидящих в зале собственников пообещали обратиться к президенту России Владимиру Путину с требованием изменить систему оплаты. А представитель организации «Наш дом» Татьяна Ощепко заявила, что будет «тупо не оплачивать» летние начисления за тепло, если ситуация не изменится.

К единому мнению собравшиеся так и не пришли. Но, по крайней мере, жителей предупредили: всем придется платить по 1/12, пока не поменяется федеральное законодательство. А договоренности с УК о начислениях по старой системе будут караться.

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