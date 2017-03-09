Не только сбросить вес, но и обрести желанные формы и упругое тело — вот заветная мечта восьми уастниц проекта «Худеем с мастерами». Процедуры, которые подготовили для них специалисты санатория «Рассвет», помогут им в этом. На помощь в достижении цели приходит современная аппаратура и проверенные веками методы борьбы с лишними объемами. Бой жировым отложениям объявили кавитация, миостимуляция и антицеллюлитный массаж.

Внешнее воздействие на худеющее тело необходимо, потому что потерянные килограммы могут привести к неприятным эстетическим последствиям — обвисшей коже. Чтобы закрепить эффект от тренировок и диетического питания и сделать кожу упругой и подтянутой, несколько раз в неделю участницы посещают кабинет с аппаратами стройности и красоты.

Итоги недели:

Наталья Бутерус сбросила 1,5 кг

(итог — 90,2 , на начало недели — 91,7)

Анна Филипенко сбросила 1 кг

(итог — 74,9 , на начало недели — 75,9)

Ирина Болдырева сбросила 0,4 кг

(итог — 82,8 , на начало недели — 83,2)

Нелли Попова — прежние результаты

(итог — 70,5 , на начало недели — 70,5)

Елена Тихомирова сбросила 1,4 кг

(итог — 73,6 , на начало недели — 75)

Наталья Алфименко не пришла на взвешивание

(на начало недели — 93.85)

Алена Павлюк сбросила 1 кг

(итог — 74, на начало недели — 75)

Антонина Архипенко набрала 0,4 кг

(итог — 94,4, на начало недели — 94)

Общий вес группы: 659,15

За неделю участницы сбросили 4,9 кг

Общий объем груди: 815

За неделю: — 0 см

Общий объем талии: 691 см

За неделю: -3 см

Общий объем бедер: 869 см

За неделю: +4 см

В начале проекта по указанию диетолога участницы вели дневники питания. Туда они вносили записи о том, что съели на завтрак, обед и ужин и в перекусах. Исходя из этого, высчитывалось число калорий. Сейчас участницы отказались от бумажных дневников и ведут учет калорий в специальных мобильных приложениях в смартфонах.

Нет «апельсиновой корке»

Наружный целлюлит или «апельсиновая корка» — распространенный изъян у женщин. При этом, говорит мастер-массажист санатория «Рассвет» Татьяна Самойленко, эта неприятность отнюдь не связана с полнотой и возрастом: от нее страдают и молоденькие худышки. Специалисты говорят, что целлюлит, как и любой косметический дефект, может стать причиной психологического дискомфорта: неуверенности в себе, недовольства своим телом.

Кавитация (от латинского cavita – пустота) — аппаратная процедура, в основе которой лежит воздействие ультразвука. Высокие частоты приводят к образованию пузырьков жидкости — лопаясь, они приводят к разрушению жировой ткани. Поверхность кожи становится гладкой и подтянутой. Процедуру можно выполнять раз в пять дней.

- Эффективность процедуры заключается в том, что даже два-три сеанса дают хорошие результаты. Процедура направлена на то, чтобы адсорбировать все ненужные элементы поджировой клетчатки, накопленные метаболически, — объясняет Татьяна Викторовна. — Воздействие лучше направлять на живот, бедра, ягодицы. Область сердца и легких, то есть спину и грудь, на этом аппарате прорабатывать нельзя.

Миостимуляция — аппаратная процедура, основанная на воздействии на тело слабых электрических импульсов. Они имитируют естественные сигналы нервной системы, что приводит к сокращению мышц. Процедура укрепляет мышечную ткань, стимулирует лимфоток, тем самым снижая объемы тела. Приятный бонус — подтянутая кожа.

- Она эффективна в той стадии, когда уже произошло похудение. Поджировая клетчатка становится тоньше, и нам проще подтянуть ее с помощью этого аппарата. Эффект заметен уже через пять сеансов, но для лучшего результата необходим курс из 10 сеансов. Процедуру можно проводить два раза в неделю. Здесь, в отличие от кавитации, можно на любую проблемную зону, — говорит мастер санатория «Рассвет».

Как бы ни были эффективны современные достижения косметологии и медицины, порой им неподвластно то, что умеют человеческие руки. Массажист Татьяна Самойленко в совершенстве владеет техникой антицеллюлитного массажа. В основе привычный комплекс движений: растирания, разминания и поглаживания. Чтобы кожа стала податливой, мастер использует натуральные масла: персика, кокоса, кунжута. Такая процедура делает формы тела четкими, а кожу — мягкой и эластичной.

Эффективность аппаратов будет максимальной, говорит Татьяна Самойленко, если в организме налажен водно-солевой обмен. Для этого необходимо придерживаться правильного питьевого режима. «Воду мы пьем из расчета 30 мг на килограмм веса. Пить воду нужно обязательно глоточками. Если пить ее залпом, то это приведет только к наполнению желудка. Утром встали — и сделали шесть глоточков. Так вы орошаете весь организм, и все ненужные вещества, накопленные за ночь, выходят», — советует Татьяна Викторовна.

Есть для процедур, направленных на борьбу с жировыми отложениями, и противопоказания: онкологические заболевания, болезни сердечно-сосудистой системы и некоторые другие недуги.

Участницы о своих результатах

Елене Тихомировой и Ирине Болдыревой посчастливилось оказаться в проекте буквально в последний момент: они были на скамейке запасных, но именно их кандидатуры в итоге вошли в число тех, кто получил шанс изменить себя.

За время проекта Ирине Болдыревой удалось сбросить 10 лишних килограммов:

- Результатом я довольна. Психолог нам говорит, что нельзя задавать себе никакие установки, но мне хотелось бы за весь проект скинуть 15 кг. Надеюсь, за оставшиеся две недели мне это удастся, я все для этого делаю. После проекта я ничего не буду забрасывать. Буду ходить на аквааэробику, в тренажерный зал и обязательно на массаж, потому что кожу нужно подтягивать.

Лишний вес у меня появился не так давно. У меня произошел очень сильный гормональный сбой в организме, и поэтому, я думаю, набрались эти килограммы. Плюс ко всему добавляется питание — сейчас я могу назвать его нездоровым. У меня не было ни завтрака, ни перекуса, были только обед и ужин. Многие люди живут так, но через несколько лет это грозит набором лишней массы тела. Сейчас я питаюсь пять раз в день. Иногда четыре: если у нас занятия до 21.30, то я не ужинаю, позволяю себе только выпить очищающий чай или стакан кефира. Я отказалась от жареного. Для меня оказалось проще приготовить в мультиварке или на пару — это почти не занимает времени.

Изменения заметили все: и супруг, и коллеги, и окружение. Но с окружением я сейчас общаюсь реже, потому что раньше это были походы выходного дня в кафе. Сейчас, на время проекта, стараюсь этого не делать. Потом это вернется, но будет уже с ограничениями. В любом кафе можно выбрать легкий салат. Недавно у подруги был юбилей, я со всеми сидела за столом, но не ела майонезные салаты, поэтомы мне не было дискомфортно.

Мне повезло с коллективом, и на работе девочки меня поддерживают, хотят питаться так же. Семья тоже очень помогает. Муж за собой следит: он занимается футболом и ходит в тренажерный зал. Одно время мы занимались спортом вместе, но потом дочь пошла в школу, и по вечерам я делала с ней домашнюю работу. На время проекта я попросила ее стать самостоятельной. Почти полтора месяца она делает уроки сама, а я только проверяю и могу сказать, что она меня поддержала: учиться хуже не стала а даже, наверное, лучше, потому что исчез родительский контроль.

Елена Тихомирова хочет снова радоваться своему отражению в зеркале и уже похудела на 8 кг:

- Килограммы уходят, но не до той цифры, которую я хотела бы. Но за такой маленький срок достичь ее нереально, все уходит постепенно. До 10 кг я точно дойду за оставшиеся две недели. Близкие рады, что я решила участвовать в проекте. Они видят, что я меняюсь, и на работе это все заметили: видно, что человек избавился от 8 кг.

Мне участие в проекте дается легко — все идет ровно и гладко. Вот такой счастливый билетик мне после Нового года попался. Когда мы познакомились со специалистами, увидели все программы, я поняла какой это шанс. Раньше о некоторых процедурах даже не знала — миостимуляция, кавитация. Очень люблю кедровую фитобочку, обожаю просто, вакуумный массаж тоже обожаю, но вот смотрю — на следующие две недели его нет в графике, его чем-то обещают заменить. Это печально.

Пищевые привычки очень изменились. Раньше любила попить чай с печенюшкой, с чем-нибудь сладеньким — без этого не обходилась. Теперь я даже кофе пью без сахара и оказывается, что это очень даже вкусно. Сладость я заменила запеченным яблочком. Сейчас не ем ничего жареного, ничего мучного, ничего сладкого и привыкла к этому. Если это куриная грудка или рыба, то я запекаю их в духовке.

Худеть решила, потому что перестала нравиться себе в зеркале. Участие в проекте, безусловно, помогает. Во-первых, мы занимаемся группой. Во-вторых, очень нужны аппараты для процедур, потому что просто занятия фитнесом такого результата не дают. У нас не только уходит вес, но и подтягивается кожа. Раньше я периодически устраивала разгрузочные дни, но без диет, без физических нагрузок, конечно, никакого эффекта не будет.

Обновок пока я не присматриваю, потому что хочу еще сбросить и на гардероб пока не трачусь. После этого проекта я записалась еще в один проект, но уже платный. Это будет фитнес и консультации диетолога. Меня формат проектов дисциплинирует. На два месяца я нашла себе занятие.

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