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Прокурор хочет закрыть процесс по делу экс-губернатора Сахалина

Гособвинитель по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина Денис Штундер просит Южно-Сахалинский городской суд закрыть процесс, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В четверг, 9 марта, суд начал допрос первого свидетеля по делу Хорошавина — главы рыбопромышленного предприятия Анатолия Осадчего, который, по версии следствия, дал экс-губернатору взятку в размере 12 миллионов рублей. Осадчий заявил, что получает телефонные звонки и sms с угрозами, в связи с чем попросил допрашивать его в закрытом режиме.

«Я считаю, что это действительно были угрозы. Далее мы будем вызывать и других свидетелей, ситуация с угрозами может повториться, поэтому считаю, что нужно закрыть вообще весь процесс» – сказал прокурор.

Защита Хорошавина против рассмотрения дела в закрытом режиме. «Осадчий в ходе следствия дал, мягко говоря, противоречивые показания, а угрозы он инсценировал, чтобы закрыть суд от СМИ. Он попросил знакомого, явно малограмотного человека, написать эти угрозы», — сказал один из адвокатов.

Адвокат Хорошавина Ольга Артюхова добавила, что защита заинтересована в том, «чтобы этот процесс был достоянием общественности».

Против закрытия процесса выступил и сам Хорошавин. «Я занимал высокую публичную должность, старался ничего не скрывать, пусть люди будут максимально информированы. Считаю, что нет никаких оснований закрывать процесс», — сказал обвиняемый.

Хорошавин и члены его бывшей команды: экс-зампред правительства региона Сергей Карепкин, бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалина Николай Борисов, а также советник Хорошавина Андрей Икрамов обвиняются в десяти эпизодах коррупции. По данным следствия, общая сумма их взяток составляет 522 миллиона рублей.

В начале февраля Генпрокуратура передала дело чиновников в городской суд Южно-Сахалинска для рассмотрения по существу. Хорошавин находится под стражей с марта 2015 года. До середины февраля 2017 года он содержался в СИЗО Лефортово, а затем был этапирован на Сахалин вместе с подельниками. Вместе с ним в СИЗО Южно-Сахалинска содержатся Карепкин и Икрамов, Борисов находится под домашним арестом.

Ранее решением суда у семьи бывшего губернатора изъяли имущество — московские квартиры, элитные автомобили, драгоценности, коллекции часов и так далее — на общую сумму в 1,1 миллиарда рублей, происхождение которого он не смог объяснить. Защита бывшего главы региона считает это решение незаконным, так как приговор по уголовному делу еще не вынесен, то есть Хорошавин к настоящему моменту не признан виновным.

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Прокурор хочет закрыть процесс по делу экс-губернатора Сахалина

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 марта 2017 г. [15:15]

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