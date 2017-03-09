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Цена минимального продуктового набора перевалила за 4000 рублей для жителя Бердска

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину жителя Новосибирской области, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, в феврале 2017 года составила 4017,77 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость набора выросла на 0,5%, а с декабрём прошлого года – на 2,1%, сообщил Новосибирскстат сегодня, 9 марта.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в январе минимальный продуктовый набор стоил 3998,67 рубля.

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 26,7%, на долю молочных продуктов приходится 21%, мяса и мясопродуктов – 17,2%, плодов и овощей – 15,5%, рыбы – 5,5%, жиров – 5,1%, чая, соли и специй – 4,2%, сахара и кондитерских изделий – 2,6%, яиц – 2,2%.

В феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 года в структуре стоимости набора снизилась доля хлеба, круп и макаронных изделий, мяса и мясопродуктов, плодов и овощей, сахара и кондитерских изделий. Доля молочных продуктов, рыбы, жира, чая, соли и специй выросла.

Справка

Стоимость минимального набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящих в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления. Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания.

Новости smi2.ru

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Цена минимального продуктового набора перевалила за 4000 рублей для жителя Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 марта 2017 г. [14:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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