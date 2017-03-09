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За фиктивную работу зятю и дочери главврач роддома заплатила 6 млн рублей

Вынесен приговор главному врачу родильного дома, похитившему более 6 млн рублей бюджетных средств. Об этом сегодня, 9 марта, сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

Центральный районный суд Новосибирска огласил вердикт по уголовному делу в отношении главврача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Родильный дом №6» Натальи Семененко.

Она признана виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст.160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размерах).

В суде установлено, что в 2009 году Семененко приняла на работу своего зятя, который трудовые функции в учреждении не выполнял, однако незаконно получил с марта 2010-го по октябрь 2013 года заработную плату (иные выплаты) в сумме более 4,6 млн рублей.

Кроме того, Семененко с целью улучшить материальное положение своей дочери с 2011-го по 2013 годы заключила с ней договоры об оказании учреждению научно-практических и экспертно-консультационных услуг. Зная, что предусмотренные этими договорами обязанности исполняли сотрудники родильного дома, главврач дала указания перечислить на расчетный счет дочери от 33 тыс. до 56 тыс. рублей ежемесячно, а всего – почти 1,4 млн рублей.

Суд приговорил Семененко к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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За фиктивную работу зятю и дочери главврач роддома заплатила 6 млн рублей

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 марта 2017 г. [14:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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