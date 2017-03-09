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Жену Караченцова за пьяное ДТП могут лишить прав на два года

Госавтоинспеция Подмосковья завела в отношении жены актера Николая Караченцова Людмилы Поргиной административное дело о вождении в нетрезвом виде, сообщил РИА Новости  источник, знакомый с ситуацией.

«Экспертиза подтвердила, что у нее в крови был алкоголь в момент ДТП», — сказал собеседник агентства, отметив, что максимальное наказание по административной статье составляет два года лишения водительских прав.

Материалы будут переданы в суд, отметил источник, однако не уточнил, в какой именно.

В конце февраля автомобиль, одним из пассажиров которого был Караченцов, столкнулся с «газелью» в Щелковском районе Московской области. Актера доставили в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга. Позже его перевели в нейрохирургическую реанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

По стечению обстоятельств, авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и 12 лет назад. В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял актер, врезался в столб на Мичуринском проспекте. В этом ДТП Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.

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Жену Караченцова за пьяное ДТП могут лишить прав на два года

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 марта 2017 г. [14:10]

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