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Госавтоинспеция Подмосковья завела в отношении жены актера Николая Караченцова Людмилы Поргиной административное дело о вождении в нетрезвом виде, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«Экспертиза подтвердила, что у нее в крови был алкоголь в момент ДТП», — сказал собеседник агентства, отметив, что максимальное наказание по административной статье составляет два года лишения водительских прав.
Материалы будут переданы в суд, отметил источник, однако не уточнил, в какой именно.
В конце февраля автомобиль, одним из пассажиров которого был Караченцов, столкнулся с «газелью» в Щелковском районе Московской области. Актера доставили в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга. Позже его перевели в нейрохирургическую реанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
По стечению обстоятельств, авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и 12 лет назад. В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял актер, врезался в столб на Мичуринском проспекте. В этом ДТП Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.
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