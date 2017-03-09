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Сегодня, 9 марта, 58-летний мужчина, совершая прогулку на лыжах по берегу Обского водохранилища в районе пляжа «Бумеранг» упал и получил травму головы.
На пульт дежурного МАСС поступило сообщение от очевидцев, которые пояснили, что мужчина катался на лыжах, упал и ударился головой. Незамедлительно на поиски выдвинулись спасатели МАСС на снегоходе, сообщили в спасательном отряде.
В результате проведенных поисково-спасательных работ пострадавший был найден и транспортирован до территории отряда АСО » Приморский». Спасатели МАСС оказали первую помощь. Мужчина пояснил, что головокружение прошло и в медицинской помощи он не нуждается.
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Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 марта 2017 г. [13:55]
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