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На сайте ФудБердск вас ждут интересные рецепты, которые просты в исполнении, но очень вкусны. Ежедневно мы сообщаем о новостях из сферы еды, продуктов, интересных фактов.
На сайте размещают свои новости, меню и акции ведущие компании Бердска из сферы общественного питания.
Вы можете постоянно быть в курсе, что предлагает ресторан «Эдем» и кафе «Вилка-Ложка».
Вы можете высылать нам свои рецепты на food-berdsk@yandex.ru
Обязательно опубликуем!
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 марта 2017 г. [13:40]
[16:55] Бердская красавица-2018
[16:40] Готовятся к ЕГЭ выпускники и власть Бердска
[16:10] Праздники за счет подчиненных устраивала глава ПФ Забайкалья
[16:55] Бердская красавица-2018
[16:40] Готовятся к ЕГЭ выпускники и власть Бердска
[16:10] Праздники за счет подчиненных устраивала глава ПФ Забайкалья
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