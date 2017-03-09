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Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»

На сайте ФудБердск вас ждут интересные рецепты, которые просты в исполнении, но очень вкусны. Ежедневно мы сообщаем о новостях из сферы еды, продуктов, интересных фактов.

На сайте размещают свои новости, меню и акции ведущие компании Бердска из сферы общественного питания.

Вы можете постоянно быть в курсе, что предлагает ресторан «Эдем» и кафе «Вилка-Ложка».

Вы можете высылать нам свои рецепты на food-berdsk@yandex.ru

Обязательно опубликуем!

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Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 марта 2017 г. [13:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 17%, облачность: 71%

09 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 54%

10 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -5 C°, ветер: 3.9 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 44%, облачность: 81%

11 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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