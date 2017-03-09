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Меньше тянет россиян в путешествия по России

Самостоятельные путешественники, получившие возможность чаще ездить за границу на фоне укрепления рубля, теряют интерес к внутренним направлениям. Их популярность на майские праздники снизилась на 8-15%, тогда как европейские страны показывают заметный рост. Общее увеличение числа самостоятельных бронирований на период длинных выходных за год выросло незначительно, хотя туроператорам, похоже, удастся существенно улучшить свои продажи.

Интерес к поездкам по России на майские праздники в этом году сократился, свидетельствуют данные систем самостоятельного поиска и бронирования. По оценкам поисковика Momondo, в этом году число поисковых запросов на авиабилеты по России на период с 29 апреля по 10 мая сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Суммарно на долю внутренних поездок приходится всего 24% запросов. При этом в случае с зарубежными направлениями число запросов выросло на 8%, в общей структуре их доля составляет 76%. Общее число потенциальных самостоятельных путешественников на период майских праздников незначительно скорректировалось, увеличившись на 1% по сравнению с аналогичными датами прошлого года.

Среди наиболее востребованных направлений на будущие майские праздники в Momondo называют Италию (число запросов выросло на 33%), Испанию (рост на 14%), Чехию (на 41%), Германию (на 1%), Францию (на 14%), Грузию (на 33%), Грецию (на 73%) и Турцию (на 19%). Изменения, по данным поисковика, претерпел и список наиболее популярных городов. Если в 2016 году по числу запросов на майские праздники лидировал Симферополь, то в нынешнем сезоне популярность этого направления снизилась на 32%. Отрицательную динамику продемонстрировал и Сочи, потерявший за год 14% запросов. На первые места по интересу путешественников вышли Прага (за год спрос вырос на 41%) и Рим (рост на 27%). В Aviasales отмечают рост числа проданных билетов в Португалию, Чехию и Италию на фоне снижения стоимости перелета. При этом на Россию, согласно расчетам поисковика, приходится 42% спроса на майские праздники.

Аналогичную динамику приводят системы бронирования. По расчетам Tutu.ru, доля проданных авиабилетов по России на период майских праздников сократилась на 8% за счет роста продаж перелетов в страны Европы и ближнего зарубежья. По мнению представителя компании Натальи Анисимовой, эта динамика может быть связана со снижением стоимости полетов за рубеж: за год средняя стоимость авиабилетов в Европу на майские праздники сократилась на 30%, до 19,5 тыс. руб. Директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес отмечает, что спрос на авиабилеты по внутренним направлениям на майские праздники в этом году вырос на 15%, а по зарубежным — прибавил 35%. «В марте 2016 года доллар стоил 70 руб., а евро — 78 руб., сейчас валюты подешевели до 58 и 62 руб. соответственно, это отразилось на спросе»,— замечает он.

Динамика рынка самостоятельного бронирования подтверждает тренды организованного туризма. Этот сегмент также демонстрирует рост интереса путешественников к зарубежным направлениям на фоне укрепления национальной валюты (см. «Ъ» от 2 марта). Но, как и в случае с турами на лето, продажи на майские праздники здесь идут заметно более активно. Так, по расчетам центра бронирования сети «Горячие туры» и ТБГ, общее число заявок на майские праздники выросло в пять раз. Примерно 40% спроса занимает Турция, следом за ней идут Кипр, Греция, ОАЭ, Чехия, Испания, Таиланд, Тунис и Италия. Россия за год сместилась со второго на десятое место по числу запросов.

Источник: Ъ

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Меньше тянет россиян в путешествия по России

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 марта 2017 г. [13:25]

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