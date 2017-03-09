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С 13 по 22 марта в Новосибирской области пройдет первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», сообщили сегодня, 9 марта, в региональном управлении МВД. Мероприятие призвано привлечь широкие слои населения к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.
Уже не первый год акция проводится полицией совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при участии специалистов в сфере профилактики наркомании. В рамках акции в целях выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков сотрудниками полиции будет организована работа по проверке образовательных учреждений, мониторингу сети интернет, а также проведена «горячая линия» для граждан.
Так, 22 марта с 14.00 до 16.00 по телефону: (383) 232-69-54 состоится «горячая линия» управления по контролю за оборотом наркотиков главка МВД России по Новосибирской области по вопросам профилактики и борьбы с наркоманией, лечения, реабилитации и ресоциализации наркозависимых.
В профилактических мероприятиях также примут участие специалисты областных минздрава и минсоцразвития, представители общественных организаций.
Кроме того, напоминаем, что обо всех фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, жители Новосибирска и области могут сообщать по «телефону доверия» главного управления МВД России по Новосибирской области: (383) 232-76-75 (круглосуточно). А также по телефону дежурной части областного ГУ МВД — (383) 232-70-43.
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