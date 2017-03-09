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Три церкви по разным приходам разделила РПЦ в Бердске

Вопрос о том, сколько сейчас в Бердске приходов задала «Курьер. Среда. Бердск» прихожанка Преображенского собора. «Покупала свечку и от работницы случайно узнала, что сейчас наши церкви относятся не к одному приходу, а к разным», — рассказала бердчанка.

Оказывается, изменения в церковной структуре Бердска произошли как минимум год назад, но широко они не освещались. Если исторически два бердских культовых сооружения относились к приходу в честь Сретения Господня, во главе которого стоял отец Василий (Бирюков), то теперь кафедральный собор образовал отдельный приход.

— В Преображенском кафедральном соборе настоятелем считается владыка, митрополит (Новосибирский и Бердский — прим. ред.) Тихон, а настоятель, который служит (недавно назначенный отец Георгий — прим. ред.), считается его помощником. Это уже давно так, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» священник собора Павел Плотников.

Также отец Павел рассказал, что новый храм в Микрорайоне, достроенный в этом году, но пока официально не открытый, тоже будет отдельной приходской единицей — в честь Богоявления Господня.

— Каждый храм — отдельное юридическое лицо. Все приходы относятся к Новосибирской епархии РПЦ, и каждый зарегистрирован как отдельная религиозная организация. У каждого прихода есть свой настоятель, своя бухгалтерия, свой штат сотрудников. Все они подчиняются непосредственно владыке и все вопросы решаются внутри церкви, — рассказали в медиацентре Новосибирской епархии, однако не смогли сейчас пояснить, с чем связано разделение Сретенского прихода Бердска.

«Курьер. Среда. Бердск» готовит официальный запрос на этот счет в церковное ведомство.

Сами священники поясняют, что храм — это строение, а приходом называют людей, которые приходят в этот храм, то есть паству.

Напомним, в январе 2017 года в церквях Бердска произошли и кадровые изменения. Из-за отсутствия академического образования решением епархиального совета сместили с должности помощника настоятеля кафедрального собора протоиерея Василия. Его место занял отец Георгий (Пивоваров), который раньше возглавлял храм в честь Всех святых в Академгородке. Отец Василий же сейчас служит в Сретенском храме.

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Три церкви по разным приходам разделила РПЦ в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 марта 2017 г. [12:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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