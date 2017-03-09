Ровно неделя прошла с тех пор, как власти и жителям дачных обществ в районе водозабора Бердска удалось прийти к консенсусу по вопросу очистки дороги. Несколько недель единственный путь к дачам представлял из себя снежный тоннель с трехметровыми стенами из снега. Сейчас, как сообщают местные жители, ситуация значительно улучшилась.

По сообщениям людей, проживающих на дачах воле водозабора, дорога стала двухполозной. Теперь две машины могут разъехаться. Работы велись несколько дней. 7 марта пользователи соцсетей наблюдали на дороге несколько тракторов. Валы удалось срезать, а проезжую часть — выровнять. Люди довольны тем, что власть выполнила свое обещание.

— Дорогу нам сделали просто замечательную! — отмечает жительница СНТ «Мечта» Елена Аргенская. — Захаров (начальник УЖКХ — прим. ред.) свое слово сдержал. Два дня нам чистили, и вот сейчас еще дочищают.

Бердчанка говорит, что за время борьбы за свободную дорогу все соседи подружились между собой. 8 марта отмечали буквально всем обществом. Общая беда объединила людей.

В то же время прокуратура Бердска продолжает проверку по сообщениям в СМИ о заваленной дороге. Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник прокурора Светлана Тарасова, направлены запросы в администрацию с целью установить собственника дороги. Об итогах проверки пока говорить рано.

Добавим, что возмущенные жители дач готовы были выйти на митинг. Они полагали, что в этом году власти поставили их дорогу на второй план, тем самым создав коллапс. 26 февраля в одном из СНТ скончался мужчина. «Скорая» не смогла проехать к дому и зафиксировать его смерть прямо там. Труп бердчанина пришлось везти до катафалка на санях. Резонансная история докатилась до федеральных СМИ. После этого коммунальщики усилили очистку дороги и смогли избежать накала народного гнева.

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