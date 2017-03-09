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Телеведущий Владимир Познер рассказал, как он относится к скандалу, разгоревшемуся вокруг его реакции на выступление инвалида на шоу «Минута славы».
Осуждение и возмущение части публики оказалось для Познера вполне ожидаемым и нисколько его не задело, заявил он, отметив, что отнесся к подобной реакции с пониманием, передает РИА Новости.
Отвечая на вопрос о правомерности участия инвалидов в конкурсах, телеведущий сказал, что считает такое участие допустимым исключительно на общих основаниях, а не с расчетом, что жюри окажется к участнику-инвалиду благосклоннее. «Или как все, или никак», — сказал он.
По словам Познера, инвалиды не способны на равных конкурировать с людьми, не испытывающими проблем со здоровьем, так заведомо слабее там, где необходимы физические усилия. Вместе с тем он признал, что это его мнение высказано «лишь в самом общем смысле» и не противоречит необходимости интеграции инвалидов в общество.
Реакция жюри шоу «Минута славы» на выступление одноногого танцора Евгения Смирнова вызвала бурные обсуждения среди зрителей. Владимир Познер высказался против дальнейшего участия участника в проекте. Телеведущий сказал, что Смирнов прибег к «запрещенному приему», при этом выразив восхищение его поступком.
Актриса Рената Литвинова проголосовала «за». При этом она порекомендовала участнику пристегивать протез, чтобы «не эксплуатировать тему» инвалидности.
Видео «Первого канала»
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