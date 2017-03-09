В Черепаново осужден местный житель, до смерти избивший свою мать, сообщили сегодня, 9 марта, в управлении СКР по Новосибирской области.

— Собранные следственными органами СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летнему жителю города Черепаново. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 4 ст. 111 УК РФ (умышленно причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), — рассказали в Следственном комитете.

Следствием и судом установлено, что 22 августа 2016 года в ходе совместного распития спиртного между 55-летней женщиной и ее 36-летним сыном произошел конфликт. В ходе ссоры разъяренный мужчина нанес своей матери множественные удары руками и табуретом по голове, от которых женщина скончалась на месте. По результатам судебно-медицинского исследования установлено, что смерть потерпевшей наступила от тупой травмы головы.

В ходе предварительного расследования вину свою злоумышленник признал. Приговором суда черепановцу назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии особого режима.

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