Временные спасательные посты устанавливают на Бердском заливе с 7 марта в Бердске.

— Поступило распоряжение от руководителя ГУ МЧС по Новосибирской области Виктора Орлова выставить временные спасательные посты на водных объекта с целью не допустить происшествий и гибели людей. В связи с повышением температуры воздуха и ослаблением ледового покрова увеличивается риск провала рыбаков и техники под лед, а также отрыв прибрежного льда, — рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» начальник подразделения поисково-спасательного отряда, базирующегося в Бердске, Сергей Козин.

По двое спасателей с необходимым спасательным оборудованием и техникой (снегоход) будут контролировать выезды на Бердский залив. В случае надобности они немедленно придут на помощь рыбакам.

К тому же, бердские спасатели на спецтехнике ежедневно выезжают на акваторию Обского моря и проводят с рыбаками профилактические беседы.

Сотрудники МЧС призывают родителей предостеречь детей от выходов на лед и к водоемам. Пешим рыбакам необходимо быть внимательными в выборе места рыбалки, автомобилистам из соображений безопасности категорически запрещен выезд на лед вне ледовых переправ. Весенний лед начинает таять и становится непрочным, предупреждают на сайте МЧС.

Лед есть, но гарантии его крепости нет в связи с потеплением. Под весенним солнцем нарушается его структура, также к разрушению льда и внезапному разлому могут привести просверленные лунки, трещины и торосы. С виду лед может выглядеть достаточно прочным, но на самом деле ненадежен.

Спасатели напоминают, что опасные места на водоемах — промоины, образующиеся течением и подземными ключами, участки стоков теплой воды от предприятий, проруби и рыбацкие лунки, устья рек, места быстрого течения, а также вблизи деревьев, кустов и камыша.

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25 %. Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь впереди идущему.

Любители рыбной ловли должны помнить, что нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться большими группами.

Нередки ситуации, когда нет времени ждать помощи специалистов, когда одна минута может решить судьбу человека. Происшествия на водоемах относятся именно к таким случаям. Гражданам, которые могут оказаться очевидцами таких событий, важно владеть способами оказания помощи пострадавшим.

Если вы стали свидетелем несчастья, крикните утопающему, что идете на помощь. Подбирайтесь к полынье ползком, широко раскинув руки. Не приближайтесь к самому краю полыньи. Ремни, шарф, лыжи или веревка помогут вытащить утопающего. Если спасателей несколько, они должны лечь на лед цепочкой и взять друг друга за ноги.

Если вы провалились под лед, широко расставьте руки и постарайтесь подобраться к краю полыньи. Без резких движений, не паникуя, стараясь не обламывать ледяную кромку, выбирайтесь на поверхность. Для этого, заползая грудью на лед, поочередно вытаскивайте ноги, широко их расставив. Выбравшись, откатитесь от края полыньи и ползите к берегу.

Новости smi2.ru