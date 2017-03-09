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Легализовать коку во всем мире требует лидер Боливии

Сделать жевание листьев коки легальным во всем мире решил президент Боливии Эво Моралес. Глава государства приложил немало усилий, чтобы сделать древнюю традицию индейцев разрешенной в рамках страны. Теперь он хочет популяризовать коку и за пределами Боливии.

«Если мы легализовали законное потребление коки в Боливии, теперь наша зона ответственности в том, чтобы вместо жалоб на международное сообщество собраться с силами и сделать жевательную пасту из коки легальной по всему миру»,— заявил Моралес во время подписания общего закона о коке.

Отныне в Боливии под высадку кокаиновых кустов отводится не 12 тысяч, а 22 тысячи гектаров. Предыдущие акты напротив, были направлены на полное упразднение кокаиновых плантаций, передают «Известия».

Коренное население Боливии традиционно жует коку, а Моралес является горячим поборником этого обычая. Глава государства жевал листья даже на конференции ООН по наркотикам. По мнению Моралеса, использование коки нельзя приравнивать к употреблению кокаина.

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Легализовать коку во всем мире требует лидер Боливии

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 марта 2017 г. [11:50]

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[11:50] Легализовать коку во всем мире требует лидер Боливии


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