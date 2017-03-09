Сделать жевание листьев коки легальным во всем мире решил президент Боливии Эво Моралес. Глава государства приложил немало усилий, чтобы сделать древнюю традицию индейцев разрешенной в рамках страны. Теперь он хочет популяризовать коку и за пределами Боливии.

«Если мы легализовали законное потребление коки в Боливии, теперь наша зона ответственности в том, чтобы вместо жалоб на международное сообщество собраться с силами и сделать жевательную пасту из коки легальной по всему миру»,— заявил Моралес во время подписания общего закона о коке.

Отныне в Боливии под высадку кокаиновых кустов отводится не 12 тысяч, а 22 тысячи гектаров. Предыдущие акты напротив, были направлены на полное упразднение кокаиновых плантаций, передают «Известия».

Коренное население Боливии традиционно жует коку, а Моралес является горячим поборником этого обычая. Глава государства жевал листья даже на конференции ООН по наркотикам. По мнению Моралеса, использование коки нельзя приравнивать к употреблению кокаина.

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