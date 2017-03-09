Президент России Владимир Путин рассказал, что остался доволен автомобилем «Лада Калина», и назвал ее хорошей машиной.

Глава государства посетил перинатальный центр Брянской городской больницы №1 и пообщался с медицинским персоналом. Одна из сотрудниц рассказала президенту, что за последние два года Брянск сильно преобразился: в городе отремонтировали дороги, и она теперь быстро доезжает с работы до дома.

«А на какой машине вы ездите?» — поинтересовался глава государства.

«Калина. «Лада Калина», — ответила собеседница президента.

«Хорошая машина. Правда, хорошая», — сказал Путин.

Женщина отметила, что она очень довольна автомобилем. «И я очень доволен. Не зря старался», — сказал президент с улыбкой.

В августе 2010 года Путин провел тест-драйв «Лады Калины». Тогда он проехал на этой машине, выкрашенной в желтый цвет, от Хабаровска до Читы, преодолев 2165 километров за четыре дня, передает РИА Новости.

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