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Подходит к концу срок, данный властям прокуратурой Бердска для расчистки парковок возле магазинов в домах № 33 и 35 по ул. Ленина. Однако муниципалы пока не спешат следовать велению правоохранителей, которые вменяют им «
Напомним, прокуратура и дорожная полиция проверили проезжую часть на главной улице города, писал «Курьер. Среда. Бердск». Комиссия выяснила, что дорога от пересечения с ул. Лелюха до Свердлова в некоторых местах заужена до полутора метров, а снежные валы выше человеческого роста мешают обзору и могут стать причиной ДТП. Проблемы возникли из-за того, что некоторые предприниматели всю зиму не убирали снег с подъездных карманов. 7 февраля надзорный орган вынес мэру Евгению Шестернину представление о необходимости в течение месяца устранить эти нарушения ГОСТа. Прокурор ссылается на нормативные документы, обязывающие администрацию содержать муниципальные дороги и отвечать за безопасность пешеходов и автомобилистов.
В прокуратуре пояснили, что мэрия должна либо вывести на ул. Ленина технику, либо не согласиться с требованиями правоохранителей. Хотя указанный прокуратурой срок истекает, власть пока не расчистила парковки и официально не ответила на письмо ведомства. Как сегодня, 9 марта, пояснил «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора Дмитрий Красноухов, ответа из городской администрации они ждут к понедельнику, 13 марта.
— Пока ответа не было. Когда он появится, тогда будем делать какие-то выводы, — отметил Дмитрий Иванович.
По словам начальника управления ЖКХ Владимира Захарова, снегоуборочные машины действительно не отправляли к домам № 33 и 35. Власть по-прежнему настаивает на том, что чистые парковки возле торговых точек — забота их владельцев, ведь именно они просили расширить участок дороги при реконструкции улицы. «Сейчас вся техника у нас работает на противопаводковых мероприятиях, и не хотелось бы ее оттуда снимать», — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.
В бюджете города не хватает средств, чтобы чистить подъезды к лавкам недобросовестных предпринимателей. В год на все городские парковки, которые не чистят коммерсанты, власть тратит почти 5 млн. рублей, говорит руководитель управления ЖКХ. Хотя ликвидировать запущенные подъездные карманы бизнеса администрация не собирается, выводы на будущее уже есть.
— Если в отношении управления ЖКХ будут какие-то санкции, то больше парковки для бизнеса мы не будем организовывать. Прокуратура опирается на законы, возможно, она права. Но муниципалитет имеет полное право в дальнейшем при ремонте дорог не заниматься организацией парковок, — заключил Захаров.
Сейчас специалисты управления ЖКХ готовят ответное письмо в надзорное ведомство, но его содержание Владимир Захаров пока прокомментировать не смог.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 марта 2017 г. [11:35]
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