USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
На Украине обнаружили позолоченный рукомойник при обыске у подозреваемого в растрате директора госпредприятия «Электровозбудування» («Электровозостроение») Александра Зельдина, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
«Злоумышленник абсолютно не занимался задолженностью по зарплате работников госпредприятия в 6 млн гривен. Его интересовало другое. Во время обыска следователи обнаружили у растратчика государственных средств покрытый золотом рукомойник. Его блеск светит хозяину от 7 до 12 лет», — написал он в своей странице в фейсбуке в среду.
Днепропетровская областная прокурора подозревает Зельдина в списании 3 млн грн за ремонт двигателей для электровозов на счет ООО «Бумажная фабрика», уточнил генпрокурор, передает «Интерфакс».
Между тем на Украине до сих пор ходит легенда о так называемом «золотом батоне» экс-президента Украины Виктора Януковича, якобы пропавшем из резиденции «Межигорье» (Киевская область), который украинским властям так и не удалось найти.
По легенде, «золотой батон» — это пресс-папье из золота в виде батона весом в 2,7 кг, якобы найденное на территории резиденции бывшего президента Украины Виктора Януковича и ставшее на Украине своеобразным символом коррупции. Считается, что он был подарен президенту главой одного из предприятий. Впоследствии «золотой батон» исчез, и это вызвало множество колких комментариев в СМИ и соцсетях.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 марта 2017 г. [11:20]
[12:15] До смерти избил табуретом свою мать 36-летний житель Новосибирской области
[12:00] Следят за рыбаками спасательные посты на льду Бердского залива
[11:50] Легализовать коку во всем мире требует лидер Боливии
[12:15] До смерти избил табуретом свою мать 36-летний житель Новосибирской области
[12:00] Следят за рыбаками спасательные посты на льду Бердского залива
[11:50] Легализовать коку во всем мире требует лидер Боливии
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.
Облачно, ветер: западный, юго-западный
|
Днем: -6 C°, ветер: 3.9 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный
|
Днем: -5 C°, ветер: 3.9 м.с.
Снег, ветер: южный