На Украине обнаружили позолоченный рукомойник при обыске у подозреваемого в растрате директора госпредприятия «Электровозбудування» («Электровозостроение») Александра Зельдина, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Злоумышленник абсолютно не занимался задолженностью по зарплате работников госпредприятия в 6 млн гривен. Его интересовало другое. Во время обыска следователи обнаружили у растратчика государственных средств покрытый золотом рукомойник. Его блеск светит хозяину от 7 до 12 лет», — написал он в своей странице в фейсбуке в среду.

Днепропетровская областная прокурора подозревает Зельдина в списании 3 млн грн за ремонт двигателей для электровозов на счет ООО «Бумажная фабрика», уточнил генпрокурор, передает «Интерфакс».

Между тем на Украине до сих пор ходит легенда о так называемом «золотом батоне» экс-президента Украины Виктора Януковича, якобы пропавшем из резиденции «Межигорье» (Киевская область), который украинским властям так и не удалось найти.

По легенде, «золотой батон» — это пресс-папье из золота в виде батона весом в 2,7 кг, якобы найденное на территории резиденции бывшего президента Украины Виктора Януковича и ставшее на Украине своеобразным символом коррупции. Считается, что он был подарен президенту главой одного из предприятий. Впоследствии «золотой батон» исчез, и это вызвало множество колких комментариев в СМИ и соцсетях.

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