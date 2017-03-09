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Украла у Минобороны квартиру за 1,2 млн рублей жена военного в Новосибирске

В суд направлено уголовное дело по обвинению в хищении квартиры, сообщили у прокуратуре Новосибирской области.

Зампрокурора Центрального района Новосибирска Виталий Зулин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней Татьяны Фоминых. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, с декабря 2013 года по июль 2014 года Фоминых, являвшаяся экс-супругой военнослужащего, обманным путём зарегистрировала право собственности на расположенную в пригороде Новосибирска квартиру, стоимостью более 1,2 млн. рублей, принадлежащую Министерству обороны РФ.

Квартира в конце 2001 года была предоставлена семье Фоминых на период прохождения главой семьи военной службы на территории Новосибирской области.

В 2003 году в связи со сменой места службы им предоставлена квартира в соседнем регионе, которая в 2009 году перешла в собственность семьи Фоминых.

Санкция уголовного закона за совершенное преступление предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Дело рассмотрит по существу Центральный районный суд Новосибирска.

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Украла у Минобороны квартиру за 1,2 млн рублей жена военного в Новосибирске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 марта 2017 г. [11:10]

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