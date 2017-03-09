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Офисы «Открытой России» Ходорковского появятся в Новосибирске и в Бердске

В Новосибирской области откроется представительство движения Михаила Ходорковского «Открытая Россия». Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал член совета движения — бердчанин Егор Савин.

Предварительно дата открытия отделения ОР назначено на 18 марта. В этот день пройдет выборная конференция руководства представительства. Не исключено, что отделение возглавит Егор Савин. Однако он подчеркнул, что «не держится за место» и с радостью передаст функции лидера другому человеку.

За Уралом есть только один офис ОР — в Иркутской области. Савин решил открыть еще два — один в Новосибирске и один в Бердске, в собственных офисных помещениях. Сколько человек изъявят желание трудится там на постоянной основе, пока неизвестно. Сейчас в регионе порядка 20 активистов «Открытой России».

— Мы будем заниматься контролем над органами власти и правозащитной деятельностью. В основном, по вопросам взаимодействия человека с государством. Мы не будем заниматься межличностными отношениями. Будет несколько основных направлений: медицина, ЖКХ, полиция… Будем консультировать по таким вопросам, — отметил Савин. — Сохранится направление «Школа призывника» (Егор Савин курировал его, будучи лидером реготделения «Парнаса» — прим. ред.)

Источники финансирования деятельности ОР пока неизвестны. Савин говорит, что представительство будет в этом плане работать автономно по отношению к центральному аппарату движения.

Егор Савин предполагает, что в предвыборный год активистам ОР придется нелегко. Агрессивное отношение к оппозиции, возможно, может усилиться:

— Ну, все может быть. Придурков хватает неадекватных, которые не способны вести диалог, а могут только анонимно где-то подгадить, — прокомментировал активист. — А что делать? Страну все равно надо менять. Как бы печально не звучало для сторонников Путина, мы живем очень бедно. Просто катастрофически бедно, по сравнению с другими развитыми странами. Я думаю, это и их не устраивает тоже.

Напомним, членом федерального совета движения «Открытая Россия» Савин стал в 2016 году. В этот же год он покинул партию «Парнас» из-за разногласий с руководством. Как сообщает «ОР», в апреле 2017-го совет переизберут. А Михаил Ходорковский покинет пост председателя движения.

По данным «ОР», за почти пять месяцев работы численность гражданских активистов, присоединившихся к движению «Открытая Россия», возросла до 570 человек. В 12 регионах уже созданы официальные отделения движения (г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Чувашская республика, Тверская область, Иркутская область, Нижегородская область, Владимир-ская область, Челябинская область и Ростовская область). В течение марта-апреля 2017 года региональная сеть движения расширится еще на шесть-восемь официальных представительств (Псков, Ижевск, Киров, Новосибирск и т.д.).

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Офисы «Открытой России» Ходорковского появятся в Новосибирске и в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 марта 2017 г. [11:00]

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