На сайте WikiLeaks появились документы о методах компьютерного шпионажа и инструментах, применяемых для кибератак спецслужбами США. Выяснилось, что профессиональные хакеры ЦРУ вели шпионскую деятельность не только с территории США, но также занимались этим из американского генконсульства во Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщило немецкое интернет-издание Spiegel Online.

WikiLeaks обнародовало около девяти тысяч документов и файлов, в которых речь идет о «систематическом вторжении сотрудников ЦРУ в чужие компьютеры», передает РГ. В представленных бумагах собраны материалы о секретном хакерском арсенале ЦРУ: компьютерных вирусах, «троянах» и поражающем компьютеры программном обеспечении. Целями хакерских атак могут быть айфоны, приборы Google, компьютеры с платформой Windows и даже телевизоры. Материалы, как уверяют сотрудники WikiLeaks, поступили из секретного источника, который предоставил их, чтобы начать в обществе дискуссию о том, может ли применение кибероружия быть поставлено под контроль.

В ЦРУ, сообщает сайт, действует специальный отдел по кибератакам. Около 200 его экспертов постоянно внедряются в компьютеры по всему миру с помощью инструментов, специально разработанных для нелегального получения данных. Хакеры ЦРУ работают, сообщает WikiLeaks, из центрального офиса в Лэнгли (штат Вирджиния). Однако американская спецслужба содержит, по меньшей мере, один офис вне США. Хакеры проводили свои операции, по всей видимости, также в Германии, сообщает Spiegel Online. Согласно документам эксперты ЦРУ работают в генконсульстве США во Франкфурте-на-Майне, где, как сообщает WikiLeaks, размещено спецподразделение Sensitive Compartmented Indivation Facility.

В документах WikiLeaks, кроме прочего, содержатся и инструкции для командировок экспертов ЦРУ во Франкфурт. Например, по поводу рейсов авиакомпании Lufthansa говорится: «Алкоголь бесплатно, наслаждайся (однако в меру)». Указания командировочным относительно поведения в гостиницах также содержат долю юмора: «Даже если это кажется паранойей, сотрудники ЦРУ не должны оставлять электронные приборы в своих номерах без присмотра».

На этот раз WikiLeaks обработал полученные данные перед публикацией. Впервые в документах были скрыты имена сотрудников ЦРУ, адреса их электронной почты, а также IP-адреса компьютеров. В целом документы показывают, что ЦРУ не собирается отдавать все полномочия по слежке в киберпространстве Агентству национальной безопасности США (АНБ), которое также обладает возможностями для проведения кибератак. По мнению WikiLeaks, фактически ЦРУ построило «свое собственное АНБ». Два года назад, пишет Spiegel Online, глава ЦРУ Джон Бреннан заявил: «Мы должны поставить в центр всех наших усилий действия и операции в цифровом пространстве». Спецслужбы, по его словам, обязаны в будущем усиленно концентрироваться на работе в Интернете. Представитель ЦРУ заявил газете The New York Times, что аутентичность и содержание «так называемых документов» комментироваться не будут. Однако, как пишут СМИ, перед американскими спецслужбами была поставлена задача вычислить «крота», передавшего секретную информацию WikiLeaks.

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