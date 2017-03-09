В пятницу, 10 марта в Бердске стартует региональный волейбольный турнир. Мужские и женские команды по волейболу определят сильнейших в соревнованиях, посвященных памяти бердчан, погибших в локальных войнах.

Как сообщали в бердском отделе физкультуры и спорта, региональный волейбольный турнир станет 33-м по счету. Пройдет он в Доме спорта «Авангард» с 10 по 12 марта. Начало игр каждый день в 14.00.

Торжественное открытие соревнований намечено на пятницу в 17.30.

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