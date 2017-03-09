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В пятницу, 10 марта в Бердске стартует региональный волейбольный турнир. Мужские и женские команды по волейболу определят сильнейших в соревнованиях, посвященных памяти бердчан, погибших в локальных войнах.
Как сообщали в бердском отделе физкультуры и спорта, региональный волейбольный турнир станет 33-м по счету. Пройдет он в Доме спорта «Авангард» с 10 по 12 марта. Начало игр каждый день в 14.00.
Торжественное открытие соревнований намечено на пятницу в 17.30.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 марта 2017 г. [10:35]
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