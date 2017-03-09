В понедельник, 6 марта, из средств массовой информации стало известно, что в городе Ржеве Тверской области оперативники изъяли тонну чёрной икры, предназначенную для дорогих супермаркетов столицы. Оказалось, что под видом элитной икры продавалась китайская, которую перефасовывали в бывших переоборудованных под рыбоводный комплекс помещениях. Об этом сообщили в главке СКР.

Икра поставлялась на территорию завода из Китая, затем фасовалась в баночки под видом торговой марки «Золото Каспия» и далее поступала на продажу в элитные магазины города Москвы. Как указано в СМИ, по результатам проведенных проверок установлено, что ряд образцов не соответствует требованиям по микробиологии и может быть опасным для жизни и здоровья человека. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка.

В настоящее время с привлечением специалистов Роспотребнадзора следователями и криминалистами регионального СК России проведен осмотр производственного комплекса, который находится в городе Ржеве, изъяты образцы для проведения экспертизы, также запрошены материалы у Роспотребнадзора по ранее проведенной проверке.

Кроме этого запрошено и получено решение арбитражного суда Тверской области от 28 февраля 2017 года, согласно которому Роспотребнадзор обратился с заявлением в суд о привлечении к административной ответственности ООО «Ржевский рыбоводный комплекс».

25 января 2017 года отделом проведена проверка икорного цеха общества, в результате которой установлено, что в цеху на хранении имеется продукция без требуемой маркировки, частично с истекшим сроком годности, в отсутствие требуемых документов, подтверждающих ее качество и безопасность.

Арбитражный суд вынес решение о привлечении ООО «Ржевский рыбоводный комплекс» к административной ответственности в виде штрафа в сумме 150 тысяч рублей с конфискацией у общества арестованной продукции. По результатам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Новости smi2.ru