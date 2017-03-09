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Обнародованы окончательные итоги Всероссийских сельских игр, которые проходили в Бердске со 2 по 6 марта. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Новосибирская область стала абсолютным победителем среди команд 58 регионов страны. Одновременно, новосибирцы лидировали и в своей подгруппе – с сельским населением свыше 600 тыс. человек.
Судя по итоговой таблице, новосибирские селяне сильны в вождении трактора, дойке коров, полиатлоне, лыжах. Но отстают в гиревом спорте и шахматах.
Общий зачёт 1 место Новосибирская область 2416 2 место Челябинская область 2312 3 место Пермский край 2228
Группы
1 группа 1 место Республика Татарстан 1940 2 место Алтайский край 1800 3 место Республика Башкорторстан 1594
2 группа 1 место Челябинская область 2312 2 место Пермский край 2228 3 место Красноярский край 1634
3 группа 1 место Новосибирская область 2416 2 место Тюменская область 2037 3 место Чувашская республика 1844
4 группа 1 место Кемеровская область 1310 2 место Брянская область 1246 3 место Пензенская область 1189
5 группа 1 место Курганская область 2186 2 место Республика Саха 1565 3 место Ульяновская область 1514
6 группа 1 место Новгородская область 1515 2 место Республика Коми 1467 3 место Республика Алтай 1462
7 группа 1 место Магаданская область 865 2 место Камчатский край 780 3 место Ямало-Ненецкий АО 735
Виды спорта Соревнования дояров 1 место Республика Татарстан 480 2 место Чувашская республика 432 3 место Новосибирская область 392
Соревнования механизаторов 1 место Новосибирская область 480 2 место Пермский край 432 3 место Курганская область 392
Гиревой спорт 1 место Курганская область 480 2 место Тюменская область 432 3 место Челябинская область 392
Лыжные гонки 1 место Челябинская область 480 2 место Пермский край 432 3 место Новосибирская область 392
Полиатлон 1 место Курганская область 480 2 место Новосибирская область 432 3 место Республика Алтай 392
Шахматы 1 место Пермский край 360 2 место Новгородская область 330 3 место Тюменская область 305
Шашки 1 место Челябинская область 360 2 место Республика Бурятия 330 3 место Пермский край 305
Семьи (девочки 10-12 лет) 1 место Пермский край 360 2 место Костромская область 330 3 место Новгородская область 305
Семьи (мальчики 10-12 лет) 1 место Алтайский край 360 2 место Удмуртская республика 330 3 место Пермский край 305
Семьи (девочки 12-14 лет) 1 место Челябинская область 360 2 место Республика Татарстан 330 3 место Тверская область 305
Семьи (мальчики 12-14 лет) 1 место Новосибирская область 360 2 место Иркутская область 330 3 место Омская область 305
Выступление спортсменов Новосибирской области:
Соревнования дояров 3 место 392 очка
Соревнования механизаторов 1 место 480 очков
Гиревой спорт 4 место 360 очков
Лыжные гонки 3 место 392 очка
Полиатлон 2 место 432 очка
Шахматы 13 место 195 очков
Семьи (девочки 12-14 лет) 11 место 210 очков
Семьи (мальчики 12-14 лет) 1 место 360 очков
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Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 марта 2017 г. [10:10]
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