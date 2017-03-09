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Дояры, трактористы и спортивные семьи вырвали победу Новосибирской области в сельских играх

Обнародованы окончательные итоги Всероссийских сельских игр, которые проходили в Бердске со 2 по 6 марта. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Новосибирская область стала абсолютным победителем среди команд 58 регионов страны. Одновременно, новосибирцы лидировали и в своей подгруппе – с сельским населением свыше 600 тыс. человек.

Судя по итоговой таблице, новосибирские селяне сильны в вождении трактора, дойке коров, полиатлоне, лыжах. Но отстают в гиревом спорте и шахматах.

Общий зачёт 1 место Новосибирская область 2416 2 место Челябинская область 2312 3 место Пермский край 2228

Группы

1 группа 1 место Республика Татарстан 1940 2 место Алтайский край 1800 3 место Республика Башкорторстан 1594

2 группа 1 место Челябинская область 2312 2 место Пермский край 2228 3 место Красноярский край 1634

3 группа 1 место Новосибирская область 2416 2 место Тюменская область 2037 3 место Чувашская республика 1844

4 группа 1 место Кемеровская область 1310 2 место Брянская область 1246 3 место Пензенская область 1189

5 группа 1 место Курганская область 2186 2 место Республика Саха 1565 3 место Ульяновская область 1514

6 группа 1 место Новгородская область 1515 2 место Республика Коми 1467 3 место Республика Алтай 1462

7 группа 1 место Магаданская область 865 2 место Камчатский край 780 3 место Ямало-Ненецкий АО 735

Виды спорта Соревнования дояров 1 место Республика Татарстан 480 2 место Чувашская республика 432 3 место Новосибирская область 392

Соревнования механизаторов 1 место Новосибирская область 480 2 место Пермский край 432 3 место Курганская область 392

Гиревой спорт 1 место Курганская область 480 2 место Тюменская область 432 3 место Челябинская область 392

Лыжные гонки 1 место Челябинская область 480 2 место Пермский край 432 3 место Новосибирская область 392

Полиатлон 1 место Курганская область 480 2 место Новосибирская область 432 3 место Республика Алтай 392

Шахматы 1 место Пермский край 360 2 место Новгородская область 330 3 место Тюменская область 305

Шашки 1 место Челябинская область 360 2 место Республика Бурятия 330 3 место Пермский край 305

Семьи (девочки 10-12 лет) 1 место Пермский край 360 2 место Костромская область 330 3 место Новгородская область 305

Семьи (мальчики 10-12 лет) 1 место Алтайский край 360 2 место Удмуртская республика 330 3 место Пермский край 305

Семьи (девочки 12-14 лет) 1 место Челябинская область 360 2 место Республика Татарстан 330 3 место Тверская область 305

Семьи (мальчики 12-14 лет) 1 место Новосибирская область 360 2 место Иркутская область 330 3 место Омская область 305

Выступление спортсменов Новосибирской области:

Соревнования дояров 3 место 392 очка

Соревнования механизаторов 1 место 480 очков

Гиревой спорт 4 место 360 очков

Лыжные гонки 3 место 392 очка

Полиатлон 2 место 432 очка

Шахматы 13 место 195 очков

Семьи (девочки 12-14 лет) 11 место 210 очков

Семьи (мальчики 12-14 лет) 1 место 360 очков

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Дояры, трактористы и спортивные семьи вырвали победу Новосибирской области в сельских играх

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 марта 2017 г. [10:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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