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«Багира-М» обжаловала решение о недействительности концессии ТЭК Бердска

Фирма «Багира-М» подала кассационную жалобу на решение апелляционного суда о недействительности концессионного соглашения с администрацией Бердска. Документ направлен в суд 7 марта. Таким образом «Багира-М» выразила несогласие с судебным вердиктом по передаче котельных Бердска в частные руки.

Напомним, судебные тяжбы «Багиры-М» и администрации идут с мая 2016 года. Новосибирский арбитражный суд принял сторону концессионера, решив, что сделка между частником и мэрией совершена на законных основаниях. Однако 7-й апелляционный суд отменил это решение, сославшись на то, что администрация города «превысила полномочия», отдавая котельные и сети «Багире-М» без одобрения депутатов. Суд также указал на обременения имущества теплоэнергетического комплекса, которое мешало состояться сделке.

Однако «Багира-М» настаивает на своем и считает, что концессия действительна. Дата рассмотрения кассационной жалобы еще не назначена.

Соглашение о передаче в концессию на 25 лет ТЭК Бердска подписал в сентябре 2015 года и. о. главы Андрей Михайлов. Решение это вызывало споры во властных кругах. Отсутствие у «Багиры-М» опыта в теплоэнергетике и сотрудничество с фондом из Кувейта заставили общественность усомниться в серьезности намерений концессионера. Впрочем, для администрации уже во главе с Евгением Шестерниным поводом для расторжения договора послужили отсутствие гарантий безопасности, инвестиционного плана и отказ концессионера оплачивать долги Комбината бытовых услуг, хотя это было предусмотрено соглашением.

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«Багира-М» обжаловала решение о недействительности концессии ТЭК Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 марта 2017 г. [09:45]

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