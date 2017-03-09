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Во вторник, 7 марта, в микрорайоне Белокаменном Бердска неизвестный на неустановленном автомобиле сбил ребенка. Как сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области, ДТП произошло у дома №5/1 на ул. Кристальной около 16.00.
— В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал ребенок 2007 года рождения. Он получил телесную травму в виде ушиба, — уточнили в ГИБДД.
Мальчик переходил внутриквартальную дорогу, когда на него наехала машина. Но водитель с места ДТП скрылся. Его сейчас разыскивает полиция.
По информации свидетелей ДТП, предположительно, ребенка сбила «Тойота Камри». Это пятая автоавария на бердских дорогах с начала 2017 года с участием детей.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 марта 2017 г. [09:20]
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