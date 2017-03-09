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Заботливых мам поздравили с 8 Марта в Бердске

Пропагандистская акция «Заботливая мама» прошла в Бердске. Госавтоинспекция города с 6 по 8 марта провела комплекс имиджевых пропагандистских мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню 8 Марта!

7 марта в преддверии праздника сотрудники бердской ГИБДД совместно с представителями Городского отряда ЮИД провели в поселке акцию.

— Несмотря на довольно прохладную погоду, настроение у общественников было праздничное и боевое. Ребята спешили поздравить автолюбительниц с праздником, и вручить им светоотражающие элементы для того, чтобы их детки были заметными на дороге в тёмное время суток, — рассказала инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Бердска Виктория Белькова.

Целью акции «Заботливая мама» является популяризация световозвращающих элементов, которые делают пребывание пешеходов на проезжей части в тёмное время суток более безопасным.

— Сотрудники ДПС Бердской ГИБДД останавливали автомобили, за рулём которых находились женщины, и вместо проверки документов юидовцы дружным хором кричали «Поздравляем!», а затем дарили участницам акции добрые пожелания и, конечно же, световозвращающие элементы, которые предназначались для их деток, дочерей, сыновей, внуков, племянников, братьев и сестёр! — отметила Виктория Владимировна.

Некоторые из участниц акции «Заботливая мама» перевозили в автомобиле малышей и получив в подарок световозвращающий фликер или браслет сразу же крепили его на одежду своего ребёнка.

Также автолюбительницы получили в подарок от Госавтоинспекции города Бердска поздравительные открытки и памятки по соблюдению ПДД.

Автоледи были удивлены такой акции и пожелали ребятам чаще выходить на подобные пропагандистские мероприятия, чтобы напоминать участникам дорожного движения об их ответственности на дорогах!

В свою очередь представители отряда ЮИД тоже были награждены световозвращающими фликерами и светящимися браслетами, чтобы и на своём примере показать окружающим необходимость их применения.

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Заботливых мам поздравили с 8 Марта в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 марта 2017 г. [08:30]

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