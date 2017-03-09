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Кино, выставки, спектакли, концерты, спортивные события. Фотоотчеты http://www.afishanso.ru/photo-reports/ вас ждут на сайте www.afishanso.ru. Поделиться своим событием или анонсом можно, прислав на сайт информацию или фотографии. Сообщить о событии. Добавить фотоотчет.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 марта 2017 г. [07:30]
[12:15] До смерти избил табуретом свою мать 36-летний житель Новосибирской области
[12:00] Следят за рыбаками спасательные посты на льду Бердского залива
[11:50] Легализовать коку во всем мире требует лидер Боливии
[12:15] До смерти избил табуретом свою мать 36-летний житель Новосибирской области
[12:00] Следят за рыбаками спасательные посты на льду Бердского залива
[11:50] Легализовать коку во всем мире требует лидер Боливии
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