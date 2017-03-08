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С праздником вас, женщины!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал гражданский журналист Berni777:

Милые наши женщины! Или как говорили раньше, сударыни!

Вот и наступил первый весенний праздник 8 марта. Пусть некоторые, как и мужской день 23 февраля, который по старому стилю как раз приходился на 8 марта, считают пережитком коммунистического прошлого, но праздник всё же есть. Он в нашей стране уже стал неотъемлемой частью народных традиций. С чем я вас всех и поздравляю!

От имени всех мужчин хочется пожелать всем вам, как в этот день, так и во все остальные 364 дня года, личного счастья!

Каждой женщине своё маленькое, но персональное, тёплое и доброе счастье. А также большой и взаимной любви.

А что нужно для счастья ещё? Чтобы рядом было сильное мужское плечо, чтобы радовали дети. Чтобы вами восхищались и провожали своим взглядом все мужчины. Чтобы дарили не только улыбки, но и цветы.

Спасибо вам за вашу красоту, теплоту и нежность. А также за терпимость по отношению к нам, мужчинам.

Для вас эта песня:

Источник: ЖЖ

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Новость и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 марта 2017 г. [14:45]

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Курьер.Среда.Бердск

[14:45] С праздником вас, женщины!

[11:45] Жириновский: от необходимости варить борщ женщинам не отвертеться

[11:35] Удивил любимую поздравлением с 8 Марта на снегу житель Бердска

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[14:45] С праздником вас, женщины!

[11:45] Жириновский: от необходимости варить борщ женщинам не отвертеться

[11:35] Удивил любимую поздравлением с 8 Марта на снегу житель Бердска


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Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 79%

08 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 17%, облачность: 71%

09 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 54%

10 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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