Милые наши женщины! Или как говорили раньше, сударыни!

Вот и наступил первый весенний праздник 8 марта. Пусть некоторые, как и мужской день 23 февраля, который по старому стилю как раз приходился на 8 марта, считают пережитком коммунистического прошлого, но праздник всё же есть. Он в нашей стране уже стал неотъемлемой частью народных традиций. С чем я вас всех и поздравляю!

От имени всех мужчин хочется пожелать всем вам, как в этот день, так и во все остальные 364 дня года, личного счастья!

Каждой женщине своё маленькое, но персональное, тёплое и доброе счастье. А также большой и взаимной любви.

А что нужно для счастья ещё? Чтобы рядом было сильное мужское плечо, чтобы радовали дети. Чтобы вами восхищались и провожали своим взглядом все мужчины. Чтобы дарили не только улыбки, но и цветы.

Спасибо вам за вашу красоту, теплоту и нежность. А также за терпимость по отношению к нам, мужчинам.

Для вас эта песня:

Источник: ЖЖ

Новости smi2.ru