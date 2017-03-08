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Милые наши женщины! Или как говорили раньше, сударыни!
Вот и наступил первый весенний праздник 8 марта. Пусть некоторые, как и мужской день 23 февраля, который по старому стилю как раз приходился на 8 марта, считают пережитком коммунистического прошлого, но праздник всё же есть. Он в нашей стране уже стал неотъемлемой частью народных традиций. С чем я вас всех и поздравляю!
От имени всех мужчин хочется пожелать всем вам, как в этот день, так и во все остальные 364 дня года, личного счастья!
Каждой женщине своё маленькое, но персональное, тёплое и доброе счастье. А также большой и взаимной любви.
А что нужно для счастья ещё? Чтобы рядом было сильное мужское плечо, чтобы радовали дети. Чтобы вами восхищались и провожали своим взглядом все мужчины. Чтобы дарили не только улыбки, но и цветы.
Спасибо вам за вашу красоту, теплоту и нежность. А также за терпимость по отношению к нам, мужчинам.
Для вас эта песня:
Источник: ЖЖ
Новости smi2.ru
Новость и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 марта 2017 г. [14:45]
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