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Удивил любимую поздравлением с 8 Марта на снегу житель Бердска

В рубрику «Сообщи свою новость» написала Анастасия: — Утром 8 Марта из окна увидела надпись — поздравление с 8 Марта. Неизвестный написал красной краской на дороге, видимо, своей любимой. Наверное, хотел удивить и еще раз показать свою нежность и внимание.

Надпись появилась за домом №22 на ул. К. Маркса. Интересно, что люди, идущие по дороге, осторожно перешагивали через буквы, чтобы не стереть. Правда, имя адресата постороннему угадать не просто. Но та, которой адресовано послание, очевидно, сможет понять, что поздравляют именно ее.

Новости smi2.ru

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Удивил любимую поздравлением с 8 Марта на снегу житель БердскаУдивил любимую поздравлением с 8 Марта на снегу житель БердскаУдивил любимую поздравлением с 8 Марта на снегу житель Бердска

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 марта 2017 г. [11:35]

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Курьер.Среда.Бердск

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