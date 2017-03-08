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Надпись появилась за домом №22 на ул. К. Маркса. Интересно, что люди, идущие по дороге, осторожно перешагивали через буквы, чтобы не стереть. Правда, имя адресата постороннему угадать не просто. Но та, которой адресовано послание, очевидно, сможет понять, что поздравляют именно ее.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 марта 2017 г. [11:35]
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