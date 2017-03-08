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Покупайте свежий номер «Курьер.Среда.Бердск» с проектом «Селфи с мамой»

Сегодня, 8 марта, вышел свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск», №8/2017.

В номере вы прочтете:

1. Проект «Селфи с мамой»!

2. Воспоминания фронтовика «Мир и война бойца Черниголовкова».

3. Расписание ЕГЭ и ГИА.

4. Итоги похудения участниц проекта «Худеем с мастерами».

5. Что такое галокамера.

6. Как выбрать кружок для малыша.

7. Какие витамины покупать кошкам и собакам.

Покупайте газету в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб».

Покупая газету всего лишь за 12 рублей, вы даете возможность выпускать сайт www.kurer-sreda.ru

Новости smi2.ru

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Покупайте свежий номер «Курьер.Среда.Бердск» с проектом «Селфи с мамой»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 марта 2017 г. [10:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 79%

08 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 17%, облачность: 71%

09 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 54%

10 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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