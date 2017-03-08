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Сегодня, 8 марта, вышел свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск», №8/2017.
В номере вы прочтете:
1. Проект «Селфи с мамой»!
2. Воспоминания фронтовика «Мир и война бойца Черниголовкова».
3. Расписание ЕГЭ и ГИА.
4. Итоги похудения участниц проекта «Худеем с мастерами».
5. Что такое галокамера.
6. Как выбрать кружок для малыша.
7. Какие витамины покупать кошкам и собакам.
Покупайте газету в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб».
Покупая газету всего лишь за 12 рублей, вы даете возможность выпускать сайт www.kurer-sreda.ru
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 марта 2017 г. [10:05]
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