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Стена поликлиники №2 в Академгородке обвалилась на Toyota Corona Premio днем 7 марта, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.
В Академгородке на автомобиль обвалилась часть стены в тот момент, когда водитель проезжал арку дома №25 на Морском проспекте.
Хозяину «Тойоты» теперь предстоит выяснить, кто виноват в этой ситуации, и кто заплатит за ремонт его автомобиля.
Поликлиника находится в ведении областного минздрава. Детское и взрослое отделения медучреждения, так же как и переход, соединяющий их, были построены в 70-е годы прошлого века.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 марта 2017 г. [09:55]
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