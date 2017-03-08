Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Обвалилась стена поликлиники на Toyota в новосибирском Академгородке

Стена поликлиники №2 в Академгородке обвалилась на Toyota Corona Premio днем 7 марта, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.

В Академгородке на автомобиль обвалилась часть стены в тот момент, когда водитель проезжал арку дома №25 на Морском проспекте.

Хозяину «Тойоты» теперь предстоит выяснить, кто виноват в этой ситуации, и кто заплатит за ремонт его автомобиля.

Поликлиника находится в ведении областного минздрава. Детское и взрослое отделения медучреждения, так же как и переход, соединяющий их, были построены в 70-е годы прошлого века.

Новости smi2.ru

  • Нет похожих записей.

Обвалилась стена поликлиники на Toyota в новосибирском АкадемгородкеОбвалилась стена поликлиники на Toyota в новосибирском АкадемгородкеОбвалилась стена поликлиники на Toyota в новосибирском Академгородке

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 марта 2017 г. [09:55]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[14:45] С праздником вас, женщины!

[11:45] Жириновский: от необходимости варить борщ женщинам не отвертеться

[11:35] Удивил любимую поздравлением с 8 Марта на снегу житель Бердска

Все новости

[14:45] С праздником вас, женщины!

[11:45] Жириновский: от необходимости варить борщ женщинам не отвертеться

[11:35] Удивил любимую поздравлением с 8 Марта на снегу житель Бердска


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 79%

08 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 17%, облачность: 71%

09 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 54%

10 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: