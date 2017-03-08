Стена поликлиники №2 в Академгородке обвалилась на Toyota Corona Premio днем 7 марта, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.

В Академгородке на автомобиль обвалилась часть стены в тот момент, когда водитель проезжал арку дома №25 на Морском проспекте.

Хозяину «Тойоты» теперь предстоит выяснить, кто виноват в этой ситуации, и кто заплатит за ремонт его автомобиля.

Поликлиника находится в ведении областного минздрава. Детское и взрослое отделения медучреждения, так же как и переход, соединяющий их, были построены в 70-е годы прошлого века.

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