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В канун Международного женского дня 8 марта, сотрудники Госавтоинспекции Бердска, совместно с ребятами из городского отряда ЮИД, сформированного на базе Городского центра детского творчества провели праздничную пропагандистскую акцию «Цветы для автоледи!»
В полдень 6 марта у здания бердского ЗАГСа сотрудники ДПС останавливали машины, которыми управляли женщины не для того, чтобы проверить у них документы, а для того, чтобы поздравить автоледи с наступающим праздником и пожелать им здоровья, хорошего настроения и, конечно, безопасных дорог.
Юные инспекторы дорожного движения, поздравляя автолюбительниц с 8 Марта, желали им всегда соблюдать правила дорожного движения: пристегиваться ремнями безопасности, пропускать пешеходов, соблюдать скоростной режим, а также не управлять автомобилем в обуви на высоких каблуках и не наносить макияж в момент управления авто.
Не обошлось в этот праздный день и без подарков! Общественники вручили автолюбительницам символичные для этого праздника цветы – яркие тюльпаны, а также памятки по соблюдению ПДД и открытки разработанные Госавтоинспекцией города Бердска и ребятами из отряда ЮИД!
— В этот день ни одна автоледи, принявшая участие в акции, не осталась без счастливой улыбки и прекрасного весеннего настроения! А некоторые участницы даже прослезились от счастья! — рассказала инспектор по пропаганде бердской ГИБДД Виктория Белькова.
В награду за подготовку и проведение акции «Цветы для автоледи» Виктория Владимировна вручила юидовцам наборы световозвращающих элементов, для того, чтобы в тёмное время суток сделать их нахождение на проезжей части безопасным!
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Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 марта 2017 г. [09:05]
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