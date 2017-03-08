Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Не управлять машиной на высоких каблуках советовали автоледи в ГИБДД Бердска

В канун Международного женского дня 8 марта, сотрудники Госавтоинспекции Бердска, совместно с ребятами из городского отряда ЮИД, сформированного на базе Городского центра детского творчества провели праздничную пропагандистскую акцию «Цветы для автоледи!»

В полдень 6 марта у здания бердского ЗАГСа сотрудники ДПС останавливали машины, которыми управляли женщины не для того, чтобы проверить у них документы, а для того, чтобы поздравить автоледи с наступающим праздником и пожелать им здоровья, хорошего настроения и, конечно, безопасных дорог.

Юные инспекторы дорожного движения, поздравляя автолюбительниц с 8 Марта, желали им всегда соблюдать правила дорожного движения: пристегиваться ремнями безопасности, пропускать пешеходов, соблюдать скоростной режим, а также не управлять автомобилем в обуви на высоких каблуках и не наносить макияж в момент управления авто.

Не обошлось в этот праздный день и без подарков! Общественники вручили автолюбительницам символичные для этого праздника цветы – яркие тюльпаны, а также памятки по соблюдению ПДД и открытки разработанные Госавтоинспекцией города Бердска и ребятами из отряда ЮИД!

— В этот день ни одна автоледи, принявшая участие в акции, не осталась без счастливой улыбки и прекрасного весеннего настроения! А некоторые участницы даже прослезились от счастья! — рассказала инспектор по пропаганде бердской ГИБДД Виктория Белькова.

В награду за подготовку и проведение акции «Цветы для автоледи» Виктория Владимировна вручила юидовцам наборы световозвращающих элементов, для того, чтобы в тёмное время суток сделать их нахождение на проезжей части безопасным!

Новости smi2.ru

  • Нет похожих записей.
Не управлять машиной на высоких каблуках советовали автоледи в ГИБДД БердскаНе управлять машиной на высоких каблуках советовали автоледи в ГИБДД БердскаНе управлять машиной на высоких каблуках советовали автоледи в ГИБДД БердскаНе управлять машиной на высоких каблуках советовали автоледи в ГИБДД БердскаНе управлять машиной на высоких каблуках советовали автоледи в ГИБДД БердскаНе управлять машиной на высоких каблуках советовали автоледи в ГИБДД БердскаНе управлять машиной на высоких каблуках советовали автоледи в ГИБДД Бердска

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 марта 2017 г. [09:05]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[09:05] Не управлять машиной на высоких каблуках советовали автоледи в ГИБДД Бердск...

[08:50] Включать газ и идти спать призывают детей неизвестные во Владимире

[05:35] Гонка в 105 км для велогонщиков Бердска

Все новости

[09:05] Не управлять машиной на высоких каблуках советовали автоледи в ГИБДД Бердск...

[08:50] Включать газ и идти спать призывают детей неизвестные во Владимире

[05:35] Гонка в 105 км для велогонщиков Бердска


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 79%

08 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 17%, облачность: 71%

09 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 54%

10 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: