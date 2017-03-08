Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») направила официальные запросы Генпрокурору РФ Юрию Чайке и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой установить организаторов и исполнителей смс-рассылки во Владимире с призывом к детям включать газ в квартире и ложиться спать.

Об этом сообщила пресс-служба парламентария, передает ТАСС.

Яровая также считает необходимым «принять незамедлительные меры обеспечения безопасности и пресечения противоправных действий».

Согласно текстам запросов, 3 марта 2017 года из СМИ стало известно, что от жителей Владимира начали поступать жалобы о массовой рассылке смс-сообщений детям, в которых содержится инструкция с призывом открывать ночью газовые конфорки, откуда якобы пойдет «волшебный газ», и идти спать.

По мнению Яровой, первоначальная оценка указанных действий «свидетельствует о наличии в них признаков не только доведения несовершеннолетнего до самоубийства, но и убийства, поскольку лицо, вовлекающее ребенка в совершение вышеуказанных действий, должно осознавать опасность своих действий и предвидеть возможность наступления общественно опасных последствий в отношении ребенка и проживающих с ним лиц».

«Очевидно, что массовый характер совершаемых общественно опасных действий требует принятия незамедлительных мер оперативного характера по установлению источника и порядка рассылки и пресечению преступно опасных действий лиц, ее осуществляющих, а также правовой оценки их деяний и дополнительных мер защиты граждан России от опасных преступных посягательств», — говорится в запросе Яровой.

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