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Гонка в 105 км для велогонщиков Бердска

В рубрику «Сообщи свои новости» написала ДЮСШ «Авангард»:

6 марта в Олимпийском парке города Сочи стартовали всероссийские соревнования по велогонкам. На трассе «Формула — 1» прошла мужская групповая гонка, в ней приняли участие более ста сильнейших велосипедистов из различных субъектов Российской Федерации, в том числе берчане в составе команды Новосибирской области. В велосезоне 2017 это первые старты, которые принесли нашей команде победы. Аркадий Ерёмкин завоевал 3 место, Александр Мамонтов (младший) – 6 место!

Крупные соревнования в Сочи поводятся с 1954 года, но по городским маршрутам. На «Сочи Автодром» велогонщики выехали впервые. По гоночному треку спортсмены преодолели 19 кругов, что составило 105 км.

Наши ребята впервые стали участниками столь грандиозного проекта. Гонка протекала активно. Трасса, со слов тренера Александра Мамонтова, сложна множеством коварных поворотов, которые необходимо пройти, не пересекая линию. Наши ребята показали высокий профессионализм и хорошую подготовку. Уже на 3-4 круге ушли в отрыв Александр Мамонтов (младший), Аркадий Ерёмкин и Юрий Лунёв (ведущий юниор команды). Благодаря слаженным и грамотным действиям команды, в состав которой вошли Андрей Тимофеев, Максим Рудаков, Алексей Мирюков, Владимир Ерёмкин лидерам удалось удержать ведущую позицию. В итоге напряженной работы Аркадий Ерёмкин финишировал третьим, Александр Мамонтов (младший) – шестым. Первое и второе место заняли представители Москвы.

Велосезон 2017 только начинается, впереди ещё много стартов, а наши спортсмены уже показали высокие результаты, что порадовало и ребят, и тренера. Молодцы, от всей души поздравляем с первыми победами!

Следующая мужская гонка в статусе всероссийских соревнований на «Сочи Автодроме» пройдет 10 марта, дистанция составит уже 22 круга (120 км). Пожелаем нашим ребятам удачи и дальнейших побед!

Более подробная информация на сайте ДЮСШ «Авангард»

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Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 марта 2017 г. [05:35]

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