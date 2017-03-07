USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Дорогие наши, от всего сердца поздравляем вас с новой весной! Предвкушение обновления уже на пороге — не упустите момент напомнить миру о своем великом статусе Женщины. Хотя без вас и так не крутилось бы колесо истории, не совершались бы подвиги, не слагались бы стихи. Да что говорить — не было бы рода человеческого.
Вы — матери, жены, дочери, сестры, возлюбленные — главные всегда. И пусть у ваших ног 8 Марта и всегда лежат все богатства и достижения мира! Пусть восхищению мужчин не будет предела. И они, очарованные вашей красотой, умом и душевным теплом, сделают невозможное для вашего счастья, спокойствия и благополучия!
Милые дамы, дорогие читательницы, желаем вам купаться в любви, быть всегда молодыми и дерзкими, чуть-чуть ветреными, но рассудительными и знающими себе цену. Оставайтесь всегда самыми обаятельными и привлекательными!
Желаем вам семейного уюта, достойных мужчин, молодой энергии, крепкого здоровья, креативных решений, успешной карьеры. Пусть ваш талант (который точно есть, может, просто еще не раскрылся) заблестит как бриллиант, а жизнь сверкает всеми его гранями в полной мере. Удачи, вдохновения, полета и исполнения желаний вам, любимые наши читательницы! В праздником 8 Марта!
С любовью, всегда ваш «Курьер. Среда. Бердск»
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 марта 2017 г. [19:35]
[07-03] С праздником, любимые читательницы «Курьер. Среда. Бердск»!
[07-03] Концерн «Калашников» покупает 30% Института прикладной физики из ...
[07-03] Тухлые яйца залили в вентиляцию автомобиля оппозиционера Савина из Бердска
[07-03] С праздником, любимые читательницы «Курьер. Среда. Бердск»!
[07-03] Концерн «Калашников» покупает 30% Института прикладной физики из ...
[07-03] Тухлые яйца залили в вентиляцию автомобиля оппозиционера Савина из Бердска
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -2 C°, ветер: 3.6 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.
Облачно, ветер: западный, юго-западный
|
Днем: -6 C°, ветер: 3.9 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный