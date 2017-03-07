Дорогие наши, от всего сердца поздравляем вас с новой весной! Предвкушение обновления уже на пороге — не упустите момент напомнить миру о своем великом статусе Женщины. Хотя без вас и так не крутилось бы колесо истории, не совершались бы подвиги, не слагались бы стихи. Да что говорить — не было бы рода человеческого.

Вы — матери, жены, дочери, сестры, возлюбленные — главные всегда. И пусть у ваших ног 8 Марта и всегда лежат все богатства и достижения мира! Пусть восхищению мужчин не будет предела. И они, очарованные вашей красотой, умом и душевным теплом, сделают невозможное для вашего счастья, спокойствия и благополучия!

Милые дамы, дорогие читательницы, желаем вам купаться в любви, быть всегда молодыми и дерзкими, чуть-чуть ветреными, но рассудительными и знающими себе цену. Оставайтесь всегда самыми обаятельными и привлекательными!

Желаем вам семейного уюта, достойных мужчин, молодой энергии, крепкого здоровья, креативных решений, успешной карьеры. Пусть ваш талант (который точно есть, может, просто еще не раскрылся) заблестит как бриллиант, а жизнь сверкает всеми его гранями в полной мере. Удачи, вдохновения, полета и исполнения желаний вам, любимые наши читательницы! В праздником 8 Марта!

С любовью, всегда ваш «Курьер. Среда. Бердск»

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