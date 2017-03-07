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Активист Егор Савин требует найти виновных в порче автомобилей его и его супруги. Напомним, как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 27 января 2017 года неизвестные порезали колеса на машинах Nissan и Mitsubishi, принадлежащих чете Савиных. Именно на них бердский оппозиционер и его приятель — социолог Владимир Кара-Мурза должны были отправиться на закрытый показ фильма про Бориса Немцова в Барнаул.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Савин, злоумышленники не только испортили колеса, но и залили тухлые сырые яйца в салонную вентиляционную систему. Эксперты оценили ущерб в 15 тыс. рублей. Егор немедленно обратился в полицию по факту порчи имущества.
— В 20-х числах февраля мне пришел ответ из полиции о том, что отказано в возбуждении уголовного дела, потому что ущерб меньше 2000 рублей. Как-то участковый посчитал, что ущерб 2000 рублей. Не знаю, откуда он эту цифру взял. У меня есть чеки после восстановления машин, у меня документально подтверждена сумма, — подчеркивает активист.
Савин обратился в суд с требованием отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Но в суде 6 марта выяснилось, что буквально за два дня до начала процесса прокурор Бердска сам отменил это постановление и отправил дело на доследование. При этом Савин утверждает, что изначально прокуратура не нашла сомнительных моментов в решении полиции. Но, вероятно, решила повторно проверить материалы после заявления Савина в суд.
Оппозиционер не знает, кто мог испортить его машину. Но отмечает, что поездку в Барнаул Савин и Кара-Мурза обговаривали только по телефону. По мнению Егора, причастные к порче авто прослушивали разговоры активистов.
Напомним, машины Савина портят не первый раз. Ранее автомобили активиста обливали дерьмом и кровью животных.
Егор Савин известен своей политической деятельностью. Сначала он выступал под эгидой «Парнаса», а теперь является представителем регионального отделения «Открытой России» Михаила Ходорковского.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 марта 2017 г. [18:15]
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