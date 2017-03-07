USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Согласно данным исследования ВЦИОМ, в народном рейтинге самых красивых женщин, когда-либо живших или живущих ныне в России, первую строчку заняли близкие женщины (мамы, сестры, любимые, жены) — их назвали 5% опрошенных. На втором месте — народная артистка СССР Элина Быстрицкая (3%), по 2% «голосов» набрали Валентина Терешкова, Оксана Федорова, София Ротару, Валентина Матвиенко и Алина Кабаева.
На вопрос о том, кому из российских женщин можно присвоить звание «самая умная», 7% респондентов назвали Валентину Терешкову, 6% — Валентину Матвиенко, еще 6% — своих знакомых женщин.
— 8 марта – один из самых любимых праздников россиян. На отношение к нему не влияет ни материальное положение, ни социальный статус человека. Он уже давно потерял свое идеологическое наполнение, но со временем теряет и гендерное, все больше превращаясь в праздник семьи. Это объясняет и приоритетный фокус – на самых близких женщин. Очевидно, такая тенденция будет только усиливаться одновременно с повышением ценности семьи. Отношение к празднику – очень эмоциональное, это проявление искренних чувств, — прокомментировал результаты опроса руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен ВЦИОМ 2-3 марта 2017 г. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 марта 2017 г. [17:45]
[17:45] Самыми красивыми назвали мам, любимых, Элину Быстрицкую и Алину Кабаеву
[17:05] Из-за включенной плойки полностью выгорела квартира накануне 8 марта в Берд...
[17:00] Проект «Письмо с фронта» запускает «Курьер. Среда. Бердск»
[17:45] Самыми красивыми назвали мам, любимых, Элину Быстрицкую и Алину Кабаеву
[17:05] Из-за включенной плойки полностью выгорела квартира накануне 8 марта в Берд...
[17:00] Проект «Письмо с фронта» запускает «Курьер. Среда. Бердск»
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -3 C°, ветер: 3.6 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -2 C°, ветер: 3.6 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.
Облачно, ветер: западный, юго-западный