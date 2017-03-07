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Самыми красивыми назвали мам, любимых, Элину Быстрицкую и Алину Кабаеву

Согласно данным исследования ВЦИОМ, в народном рейтинге самых красивых женщин, когда-либо живших или живущих ныне в России, первую строчку заняли близкие женщины (мамы, сестры, любимые, жены) — их назвали 5% опрошенных. На втором месте — народная артистка СССР Элина Быстрицкая (3%), по 2% «голосов» набрали Валентина Терешкова, Оксана Федорова, София Ротару, Валентина Матвиенко и Алина Кабаева.

На вопрос о том, кому из российских женщин можно присвоить звание «самая умная», 7% респондентов назвали Валентину Терешкову, 6% — Валентину Матвиенко, еще 6% — своих знакомых женщин.

— 8 марта – один из самых любимых праздников россиян. На отношение к нему не влияет ни материальное положение, ни социальный статус человека. Он уже давно потерял свое идеологическое наполнение, но со временем теряет и гендерное, все больше превращаясь в праздник семьи. Это объясняет и приоритетный фокус – на самых близких женщин. Очевидно, такая тенденция будет только усиливаться одновременно с повышением ценности семьи. Отношение к празднику – очень эмоциональное, это проявление искренних чувств, — прокомментировал результаты опроса руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен ВЦИОМ 2-3 марта 2017 г. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 марта 2017 г. [17:45]

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Курьер.Среда.Бердск

[17:45] Самыми красивыми назвали мам, любимых, Элину Быстрицкую и Алину Кабаеву

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[17:45] Самыми красивыми назвали мам, любимых, Элину Быстрицкую и Алину Кабаеву

[17:05] Из-за включенной плойки полностью выгорела квартира накануне 8 марта в Берд...

[17:00] Проект «Письмо с фронта» запускает «Курьер. Среда. Бердск»


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07 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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