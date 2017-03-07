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Из-за включенной плойки полностью выгорела квартира накануне 8 марта в Бердске

В вторник, 7 марта, в бердском бывшемобщежитии №54 на ул. Вокзальной, именуемом в народе «пентагон», сгорела однокомнатная квартира.

Пожар произошел 9:18 в квартире-студии, расположенной на 5-м этаже 9-этажного жилого дома. В результате пожара огнем были повреждены мебель, диван и домашние вещи.

В 9:23 пожар ликвидирован, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области. В тушении было задействовано 5 единиц техники и 15 человек личного состава.

Как уточнили «Курьер. Среда. Бердск» в отделе надзорной деятельности по городу, квартира выгорела полностью вместе со всем, что в ней находилось.

По предварительным данным, девушка, хозяйка квартиры, оставила включенной плойку — видимо торопилась. Электроприбор для завивки волос она оставила на диване. Плойка накалилась и загорелась. Огонь перекинулся на остальные вещи.

— По статусу это многоквартирный жилом, а по проекту — общежитие. Но там очень много комнат (теперь уже квартир). И в каждой хозяева хранят все, что у них есть. Даже если что-то не сгорело, то закоптилось и пришло в негодность. Блок не пострадал, поскольку дверь была закрыта, — рассказали в ОНД.

Пока ждали пожарных, соседи начали тушить огонь. Это тоже поспособствовало нераспространению пожара. Ущерб дознавателям еще предстоит установить.

Новости smi2.ru

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Из-за включенной плойки полностью выгорела квартира накануне 8 марта в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 марта 2017 г. [17:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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