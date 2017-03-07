USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
В вторник, 7 марта, в бердском бывшемобщежитии №54 на ул. Вокзальной, именуемом в народе «пентагон», сгорела однокомнатная квартира.
Пожар произошел 9:18 в квартире-студии, расположенной на 5-м этаже 9-этажного жилого дома. В результате пожара огнем были повреждены мебель, диван и домашние вещи.
В 9:23 пожар ликвидирован, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области. В тушении было задействовано 5 единиц техники и 15 человек личного состава.
Как уточнили «Курьер. Среда. Бердск» в отделе надзорной деятельности по городу, квартира выгорела полностью вместе со всем, что в ней находилось.
По предварительным данным, девушка, хозяйка квартиры, оставила включенной плойку — видимо торопилась. Электроприбор для завивки волос она оставила на диване. Плойка накалилась и загорелась. Огонь перекинулся на остальные вещи.
— По статусу это многоквартирный жилом, а по проекту — общежитие. Но там очень много комнат (теперь уже квартир). И в каждой хозяева хранят все, что у них есть. Даже если что-то не сгорело, то закоптилось и пришло в негодность. Блок не пострадал, поскольку дверь была закрыта, — рассказали в ОНД.
Пока ждали пожарных, соседи начали тушить огонь. Это тоже поспособствовало нераспространению пожара. Ущерб дознавателям еще предстоит установить.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 марта 2017 г. [17:05]
[17:45] Самыми красивыми назвали мам, любимых, Элину Быстрицкую и Алину Кабаеву
[17:05] Из-за включенной плойки полностью выгорела квартира накануне 8 марта в Берд...
[17:00] Проект «Письмо с фронта» запускает «Курьер. Среда. Бердск»
[17:45] Самыми красивыми назвали мам, любимых, Элину Быстрицкую и Алину Кабаеву
[17:05] Из-за включенной плойки полностью выгорела квартира накануне 8 марта в Берд...
[17:00] Проект «Письмо с фронта» запускает «Курьер. Среда. Бердск»
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -3 C°, ветер: 3.6 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -2 C°, ветер: 3.6 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.
Облачно, ветер: западный, юго-западный