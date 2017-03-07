«В настоящее время перебоев с поставками льготного детского питания нет», — ответило вчера, 6 марта, на официальный запрос «Курьер. Среда. Бердск» областное министерство здравоохранения в лице его главы Олега Иванинского.

Напомним, в феврале сразу несколько читателей обратились в «Курьер. Среда. Бердск» с одной и той же жалобой: они не получили положенные продуктовые наборы для малышей. «Смесь выдали с горем пополам, а каш до сих пор нет», — писали возмущенные родители. Кто-то, как семья Митусовых, и вовсе остался без государственной поддержки. Однако главный врач бердской ЦГБ Юрий Краморов не подтверждал слова получателей бесплатного довольствия.

— Бесплатное питание по сухим молочным смесям в достаточном количестве, — сообщил Юрий Николаевич.

В региональном министерстве тоже отрицают факты несвоевременной выдачи детского питания. Ведомство пояснило, что его заказывает конкретная медицинская организация, которая формирует перечень детей до трех лет, которым полагается такой вид помощи. Все списки льготников вносятся в автоматизированную систему. В дальнейшем областная «Молочная кухня» направляет заявки в отдел организации медицинской помощи матерям и детям минздрава. От Бердска сейчас приходит 287 таких зявок.

Рецепт на полноценное питание выписывается каждый месяц и действителен до конца того месяца, на который его выдали. Также ведомство поясняет, что каждому малышу лечащий врач индивидуально определяет меню. Набор продуктов, которые выдают ребенку зависит от возраста, медицинских показаний стадии прикорма и других критериев.

«Дети первого и второго года жизни обеспечиваются полноценным питанием в соответствии с расчетом ориентировочной потребности. … Дети третьего года жизни обеспечиваются сухим молочным витаминизированным напитком в количестве, определенном медицинским работником, выдавшим рецепт на полноценное питание, с учетом возраста детей и их физиологической потребности, но не более 1,2 кг в месяц на одного ребенка. Детям, находящимся на естественном вскармливании, сухие молочные смеси не выписываются», — говорится в официальном комментарии минздрава.

Если у родителей, чьи малыши имеют льготы, возникают вопросы об организации льготного питания, они могут задать их главному врачу больницы или к его заместителю по лечебной части — в Бердске это Юрий Краморов и Надежда Шахатова (тел.: 2-66-77). Также на все обращения уполномечены ответить в самом министерстве здравоохранения Новосибирской области.

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