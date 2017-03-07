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Правительство установило порядок субсидирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает Ъ.
«В федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов для предоставления субсидии предусмотрены средства в объеме 1 млрд 670,1 млн руб. (по 556,7 млн руб. ежегодно)»,— говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России. Эти средства будут направлены на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним.
Ранее финансирование РУСАДА осуществлялось через Министерство спорта. В декабре 2016 года вице-премьер России Виталий Мутко, курирующий в том числе и спортивное направление, заявил, что антидопинговое агентство будет финансироваться напрямую из бюджета.
1 марта на совещании по вопросу подготовки проведения Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске президент Владимир Путин заявил, что существовавшая в России антидопинговая система не сработала, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». По его словам, в России «есть достоверно выявленные случаи применения допинга, а это абсолютно неприемлемо». Президент добавил, что рассчитывает на создание в стране строгой и эффективной системы борьбы с допингом.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 марта 2017 г. [16:50]
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