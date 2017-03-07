Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

1,67 млрд рублей на борьбу с допингом выделила Россия

Правительство установило порядок субсидирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает Ъ.

«В федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов для предоставления субсидии предусмотрены средства в объеме 1 млрд 670,1 млн руб. (по 556,7 млн руб. ежегодно)»,— говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России. Эти средства будут направлены на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним.

Ранее финансирование РУСАДА осуществлялось через Министерство спорта. В декабре 2016 года вице-премьер России Виталий Мутко, курирующий в том числе и спортивное направление, заявил, что антидопинговое агентство будет финансироваться напрямую из бюджета.

1 марта на совещании по вопросу подготовки проведения Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске президент Владимир Путин заявил, что существовавшая в России антидопинговая система не сработала, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». По его словам, в России «есть достоверно выявленные случаи применения допинга, а это абсолютно неприемлемо». Президент добавил, что рассчитывает на создание в стране строгой и эффективной системы борьбы с допингом.

Новости smi2.ru

  • Яна Гринева заняла 25 место в Швеции (9)
  • Юные футболисты Бердска стали вторыми в турнире против наркотиков (6)
  • Юные жители Бердска заняли призовые места на Международных детских играх (5)
  • Штангисты вывели Бердск в лидеры сельских областных игр (0)
  • Штаб-квартира по пауэрлифтингу Сибири и Дальнего Востока пропишется в Бердске (5)
1,67 млрд рублей на борьбу с допингом выделила Россия

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 марта 2017 г. [16:50]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:45] Самыми красивыми назвали мам, любимых, Элину Быстрицкую и Алину Кабаеву

[17:05] Из-за включенной плойки полностью выгорела квартира накануне 8 марта в Берд...

[17:00] Проект «Письмо с фронта» запускает «Курьер. Среда. Бердск»

Все новости

[17:45] Самыми красивыми назвали мам, любимых, Элину Быстрицкую и Алину Кабаеву

[17:05] Из-за включенной плойки полностью выгорела квартира накануне 8 марта в Берд...

[17:00] Проект «Письмо с фронта» запускает «Курьер. Среда. Бердск»


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 63%

07 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 79%

08 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 17%, облачность: 71%

09 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: