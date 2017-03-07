Правительство установило порядок субсидирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает Ъ.

«В федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов для предоставления субсидии предусмотрены средства в объеме 1 млрд 670,1 млн руб. (по 556,7 млн руб. ежегодно)»,— говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России. Эти средства будут направлены на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним.

Ранее финансирование РУСАДА осуществлялось через Министерство спорта. В декабре 2016 года вице-премьер России Виталий Мутко, курирующий в том числе и спортивное направление, заявил, что антидопинговое агентство будет финансироваться напрямую из бюджета.

1 марта на совещании по вопросу подготовки проведения Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске президент Владимир Путин заявил, что существовавшая в России антидопинговая система не сработала, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». По его словам, в России «есть достоверно выявленные случаи применения допинга, а это абсолютно неприемлемо». Президент добавил, что рассчитывает на создание в стране строгой и эффективной системы борьбы с допингом.

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