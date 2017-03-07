На финишную прямую выходит уголовный процесс по делу против бывшего милиционера Бориса Напольских из поселка Нового Бердска. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По версии следствия, именно его собаки чуть не растерзали марафонца из Академгородка Владимира Варакуту. Напомним, три разъяренные овчарки напали на бегуна в январе 2015 года. После того кровавого дня он неделю провел в искусственной коме со снятым скальпом, оторванным ухом и искусанными руками и ногами.

Вчера, 6 марта, в мировом суде Бердска прошли прения сторон. И прокуратура, и Алексей Шевченко, защитник Владимира Николаевича, считают, что вина Бориса Напольских доказана в ходе нескольких судебных заседаний. Кроме того, подсудимый проиграл три гражданских дела. Варакуте и Вере Гревцевой, которая через 10 минут стала второй жертвой собак-людоедов, удалось отсудить у него крупные суммы за свои увечья, а на Владимира Барсукова овчарки напали через несколько месяцев прямо на глазах у хозяина — он тоже выиграл тяжбу с пенсионером.

— Есть три решения суда неотмененные, есть постановление о привлечении к административной ответственности — тоже неотмененное. Показания свидетелей, в частности Малькова, который вел запись, где женщина говорит такие данные, которые могла знать только супруга Напольских. А то, что потом он пожаловался на Малькова и после происшествия собачек сразу спрятал, подтверждает его вину, — изложил свои доводы адвокат потерпевшего.

Как пояснила «Курьер. Среда. Бердск» гособвинитель Ольга Сидорова, она попросила суд признать Напольских виновным и назначить в наказание 400 часов обязательных работ, но освободить от наказания из-за истекшего срока давности по делу.

— Поводом считать Напольских виновным стали показания потерпевшего, показания свидетеля Гревцевой, о том, что собаки имели один и тот же черно-рыжий окрас. Подсудимый привлекался к уголовной ответственности в этот же период времени за ненадлежащее содержание собак. Расследование свидетеля Малькова позволяет сделать вывод, что супруга подсудимого не оспаривала, что это сделали их собаки, — пояснила Ольга Владимировна.

Защитник подсудимого Иван Дьяченко считает, что на скамье подсудимых его клиент оказался случайно. По словам Ивана Ивановича, все аргументы стороны обвинения беспочвенны. Он считает, что следствие не доказало кому именно принадлежит голос незнакомки на записи Малькова — госпоже Напольских или, например, недоброжелательно настроенной соседке. В полиции не провели ни опознание супруги Бориса Александровича, ни фоноскопическую экспертизу, говорит Дьяченко.

— Варакуте и Гревцевой о том, что их покусали собаки Напольских, сообщил участковый Асанов, — напомнил «Курьер. Среда. Бердск» адвокат подсудимого. — В суде как свидетель он пояснил, что у него доказательств этого не было. Но Напольских не отрицал, что, когда он приехал 18 января, одна его собака была вне территории домовладения. Асанов составил протокол и указал там пять собак. Судья предъявила ему протокол, но он ответил, что не помнит.

Сам Борис Александрович, по словам потерпевшего, на вчерашнем заседании молчал. Но у него еще будет шанс обратиться к суду. Последнее слово в рамках этого процесса он сможет сказать 29 марта.

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