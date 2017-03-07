Бомжи обжили старый барак на улице Кирова в Бердске. Дом №3, признанный аварийным, почти расселили. Однако жители пожаловались в администрацию на то, что бродяги устроили там притон. При этом три семьи пока еще живут в доме.

Чиновники администрации Бердска выехали на место и осмотрели барак. В квартирах действительно обнаружили следы пребывания бомжей. Они взламывают заколоченные двери и устраиваются там на ночлег. Жителям барака, разумеется, жутко от такого соседства.

— Рекомендовано УЖКХ поставить там глухую дверь, пока дом окончательно не расселили, — отметили в мэрии.

Вице-мэр по городскому хозяйству Лариса Степанова подчеркнула, что коммунальщики не единожды выезжали в дом и заколачивали двери. Управляющая компания раз в неделю перекрывает бомжам вход. Но временные меры не помогают. Бездомные отрывают доски и снова и снова приходят в почти опустевший дом.

— Значит, надо чаще выезжать, — порекомендовал мэр Бердска Евгений Шестернин на еженедельной планерке 6 марта.

Кроме того, градоначальник поручил обесточить пустующие квартиры, чтобы избежать короткого замыкания и пожара.

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