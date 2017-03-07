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Путин помиловал осужденную за госизмену Оксану Севастиди

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Оксаны Севастиди, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Севастиди Оксану Валерьевну, 1970 года рождения, осужденную 3 марта 2016 г. Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в тексте указа.

Настоящий указ вступает в силу через пять дней со дня его официального опубликования.

Краснодарский краевой суд 3 марта 2016 года признал Севастиди виновной в государственной измене (ст.275 УК РФ) и приговорил к семи годам лишения свободы за то, что в 2008 году, находясь в Сочи, она направила sms-сообщение своему приятелю в Грузии о передвижении военной техники в направлении Абхазии.

Президент Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря 2016 года высказал мнение, что приговор жесткий, и в деле Севастиди необходимо разобраться. «Я, честно говоря, не знаю деталей. Но если она что-то написала в своих sms-сообщениях, она же написала то, что видела, это все видели, а значит, это не представляло из себя никакой тайны большой», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что постарается разобраться в деле и понять суть выдвигаемых фигуранте обвинений.

Как сообщалось, защитник Севастиди не обжаловал ее приговор. 22 февраля Совет адвокатской палаты Краснодарского края согласился с наличием нарушений в работе адвоката подсудимой. Источник: Интерфакс

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Путин помиловал осужденную за госизмену Оксану Севастиди

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 марта 2017 г. [15:45]

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